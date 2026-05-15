Blokaderi su juče svojim neodgovornim ponašanjem izazvali incident kod Pravnog fakulteta.
Oni su još jednom nezakonito blokirali ovu prometnu saobraćajnicu, a tom prilikom su i napali jednog nervoznog vozača.
Postoji opravdana bojazan da će se uskoro ponoviti jezive scene paljenja stranačkih prostorija, odlazak funkcionerima na kuće i novi napadi na srpsku policiju.
Evropa i njeni činovnici su do sada osuđivali bilo kakvu fizičku reakciju srpskih policajaca u odgovorima na masovne nerede.
Međutim, vredi pogledati primer postupanja policije Danske kada su tamošnji blokaderi u pitanju.
Policija ih savija kao perece, tuče pendrecima u glavu i zastrašuje službenim psima.
To su te EU vrednosti i standardi.
Komentari (0)