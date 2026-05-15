Blokaderi su juče svojim neodgovornim ponašanjem izazvali incident kod Pravnog fakulteta.

Oni su još jednom nezakonito blokirali ovu prometnu saobraćajnicu, a tom prilikom su i napali jednog nervoznog vozača.

Postoji opravdana bojazan da će se uskoro ponoviti jezive scene paljenja stranačkih prostorija, odlazak funkcionerima na kuće i novi napadi na srpsku policiju.

Evropa i njeni činovnici su do sada osuđivali bilo kakvu fizičku reakciju srpskih policajaca u odgovorima na masovne nerede.

Međutim, vredi pogledati primer postupanja policije Danske kada su tamošnji blokaderi u pitanju.

Policija ih savija kao perece, tuče pendrecima u glavu i zastrašuje službenim psima.

To su te EU vrednosti i standardi.