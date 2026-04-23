Holandska obaveštajna služba AIVD saopštila je danas da se ta zemlja suočava sa najvećom pretnjom po nacionalnu bezbednost od završetka Drugog svetskog rata, pre svega zbog Rusije i Kine, u uslovima sve "nepredvidivijeg" svetskog poretka.

"Tokom 80 godina našeg postojanja nismo videli nivo pretnje kao sadašnji, kada je nacionalna bezbednost pod pritiskom sa toliko strana istovremeno i tokom tako dugog perioda", izjavila je direktorka AIVD-a Simone Smit na predstavljanju godišnjeg izveštaja, prenosi Rojters.

Ona je navela da svet svedoči nestabilnom i nepredvidivom svetskom poretku, nakon decenija u kojima su stabilnost i predvidivost bili temelj prosperiteta i mira.

U izveštaju se navodi da je Rusija postala još agresivnija prema zapadnim zemljama, uključujući Holandiju, prvenstveno kroz sajber napade.

"Rusija se priprema za dugotrajnu konfrontaciju sa Zapadom", navodi AIVD, dodajući da vojni sukob između Rusije i Zapada više nije nezamisliv.

AIVD, takođe, navodi da Kina nastavlja "ilegalne" napore da pribavi napredna tehnološka znanja u cilju preoblikovanja svetskog poretka u skladu sa sopstvenim interesima.

Na unutrašnjem planu, najveću bezbednosnu pretnju u Holandiji predstavljaju džihadističke i ekstremno desničarske grupe, koje, prema oceni obaveštajne službe, beleže zabrinjavajući rast popularnosti među pojedinim mladima.