Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali podelio je na svom Instagram nalogu video koji pokazuje kako je nekada izgledao prostor na kojem se danas nalazi Beograd na vodi.

Snimak je objavljen nakon otvaranja vidikovca na Kuli Beograd, gde su se, kako je naveo, prisetili kako je sve izgledalo pre deset godina, u vreme kada je malo ko verovao da će ovaj deo grada doživeti ovakvu transformaciju.

– Danas smo se na otvaranju vidikovca na Kuli Beograd prisetili kako je izgledao Beograd na vodi pre 10 godina, kada je malo ko verovao u ono čemu danas svedočimo – napisao je Mali uz objavljeni video.

On je istakao da je upravo vera u ideju i upornost bila ključna da se projekat realizuje i dovede do rezultata koji su danas vidljivi.

– Važno je da imate velike snove i da verujete u ono što radite – poručio je ministar finansija, dodajući kratko: – Idemo dalje!

Video koji prikazuje ogromnu razliku između nekadašnjeg zapuštenog prostora i današnjeg modernog urbanog kompleksa brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama, uz brojne reakcije korisnika.