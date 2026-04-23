Finska vlada podnela je parlamentu predlog zakona kojim se dozvoljava uvoz, transport, isporuka i skladištenje nuklearnog oružja u odbrambenim situacijama, saopštilo je Ministarstvo odbrane ove zemlje.

„Vlada je podnela parlamentu predlog za izmene zakona o atomskoj energiji i krivičnog zakona“, navodi se u saopštenju na sajtu Ministarstva.

Prema predlogu vlade, izmene zakona omogućile bi uvoz, transport, isporuku i skladištenje nuklearnog oružja u Finskoj „u kontekstu odbrane Finske, kolektivne odbrane NATO-a ili odbrambene saradnje“.

Finski ministar odbrane Anti Hakanen izjavio je 5. marta da vlada predlaže da se dozvoli uvoz i skladištenje nuklearnog oružja u „odbrambenim“ situacijama. U svim ostalim slučajevima to će ostati zabranjeno. U izveštaju o promenama spoljne i bezbednosne politike objavljenom 16. aprila, vlasti ove zemlje istakle su da Finska neće raspoređivati nuklearno oružje na svojoj teritoriji u mirnodopsko vreme, niti će postati nuklearna sila.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je 6. marta rekao da namera Helsinkija da odustane od zabrane raspoređivanja nuklearnog oružja vodi ka ranjivosti Finske i eskalaciji napetosti u Evropi. Prema njegovim rečima, to će predstavljati pretnju Rusiji i Moskva će kao odgovor preduzeti odgovarajuće mere.