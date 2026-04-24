Atila Haška (48) je nestao sa svoje tri ćerke 10. aprila ove godine u gradu Kiškunhalašu u Mađarskoj, piše mađarski "Blik". Ćerke imaju 8 (Lilijen),11 (Evelin) i 17 (Ivet) godina.

Potraga traje već 12 dana. Nestali su u gradu koji se nalazi blizu mađarske granice, a udaljen je oko 40 kilometara od Subotice.

Anita, bivša supruga Atile, ne zna gde su joj deca. Atila joj nije najavio da idu na putovanje ili da se sele zbog čega je veoma zabrinuta i odmah je alarmirala policiju.

Otkrila je i da nisu u braku već pet godina. Nakon razvoda, devojčice su ostale da žive sa ocem Atilom.

"Ne znamo zašto su se razišli, nikom nije jasno... Sve se okrenulo naopačke preko noći.

Anita se iselila iz kuće, Atila je ostao sa decom. Sam ih je odgajao, živeo je za njih.

Najstarija Ivet ide u srednju školu, moja ćerka sa njom ide na jahanje, tako ih poznajemo. Prosto je nestvarno šta je taj otac sve činio za svoju decu.

Svi su u šoku. Deca ništa nisu pričala.

Mislim da je odluka naglo doneta. Iskreno se nadam da su svi dobro", kaže poznanik porodice.