Predsednik SAD Donald Tramp je večeras proveo boreći se sa snom u Ovalnom kabinetu Bele kuće tokom događaja na kom je objavio da vlada SAD reklasifikuje medicinsku marihuanu kako bi naučnicima olakšalo proučavanje njenih efekata.

Kako se vidi na snimku, Tramp je malo zadremao dok je slušao prisutne. Interesantno je to što je ranije na istoj stvari zamerao prethodnom predsedniku SAD Džou Bajdenu.

Tramp je kasnije govorio i o upotrebi nuklearnog oružja. Tramp je na pitanje novinara u Beloj kući da li bi upotrebio nuklearno oružje protiv Irana, odgovorio odrično, preneo je Skaj njuz.

- Ne, ne bih. Zašto bi mi to bilo potrebno? Zašto bi se postavljalo tako glupo pitanje?...Zašto bih koristio nuklearno oružje kada smo ih potpuno, na veoma ubedljiv način, desetkovali? - naveo je Tramp.

On je istakao da nikada ne bi trebalo dozvoliti da bilo ko koristi nuklearno oružje.

Tramp je, međutim, ostavio pretnju konvencionalnom silom na stolu, navodeći da su američke snage naoružane.- Nikada nismo imali toliko municije - naši brodovi su naoružani - naveo je Tramp.

On tvrdi da je Ormuski moreuz zatvoren po njegovoj sopstvenoj volji i da će biti otvoren kada se postigne dogovor sa Iranom.

- Otvoricemo moreuz. Trenutno je zatvoren. Imamo potpunu kontrolu nad moreuzom - naveo je Tramp.