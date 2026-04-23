Američki predsednik Donald Tramp kategorički je večeras isključio upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana, ali je naveo da su američke snage naoružane.

Tramp je na pitanje novinara u Beloj kući da li bi upotrebio nuklearno oružje protiv Irana, odgovorio odrečno, preneo je Skaj njuz.

"Ne, ne bih. Zašto bi mi to bilo potrebno? Zašto bi se postavljalo tako glupo pitanje?...Zašto bih koristio nuklearno oružje kada smo ih potpuno, na veoma ubedljiv način, desetkovali?", naveo je Tramp.

On je istakao da nikada ne bi trebalo dozvoliti da bilo ko koristi nuklearno oružje. Tramp je, međutim, ostavio pretnju konvencionalnom silom na stolu, navodeći da su američke snage naoružane.

"Nikada nismo imali toliko municije - naši brodovi su naoružani", naveo je Tramp.

On tvrdi da je Ormuski moreuz zatvoren po njegovoj sopstvenoj volji i da će biti otvoren kada se postigne dogovor sa Iranom.

"Otvorićemo moreuz. Trenutno je zatvoren. Imamo potpunu kontrolu nad moreuzom", naveo je Tramp.