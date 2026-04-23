Već više od deset dana nema nikakvih vesti o Atili i njegovi ćerkama Lilijen, Evelin i Ivet, nikome nisu rekli da planiraju odmor ili selidbu, pa je prava misterija gde su nestali, navodi mađarski Blikk.

Muž i supruga Anita godinama su u miru i slozi odgajali decu, ali poslednja zajednička porodična fotografija nastala je pre više od pet godina.

– Ne znamo zašto se to dogodilo, niti imamo veze s tim, ali se sve preko noći promenilo: Anita se odselila, a Atila je ostao kod kuće sa decom. Sam ih je odgajao, živeo je samo za njih. Najstarija ćerka, gimnazijalka Ivet, jahala je zajedno sa našom ćerkom, tako smo ih upoznali. Neverovatno je šta je taj čovek sam učinio za svoju decu – rekao je za Blikk jedan poznanik porodice.

– Ovde u Halašu sve je šokiralo to što su odjednom nestali; ni deca o tome nisu govorila, mislim da je odluka bila iznenadna, nadam se da im se ništa nije dogodilo - dodao je.

Grad Kiškunhalaš se nalazi u južnom delu Mađarske, blizu granice sa Srbijom. Od Subotice je udaljen oko 45 km.

Prema saznanjima lista Blikk, nestanak je prijavila majka nakon što nije mogla da stupi u kontakt sa ćerkama. U Policijskoj upravi Kiškunhalaš najpre je pokrenut postupak zbog nestanka troje dece, koji je kasnije proširen i na potragu za ocem, kada su tokom postupka prikupljeni podaci ukazali da ih je on odveo na nepoznatu lokaciju.

– Imao je pravo na to, sud mu je dodelio starateljstvo nad decom; on je učestvovao u svakodnevnom životu devojčica, a i Anita je priznala da je Atila bio veoma dobar otac – rekla je prijateljica majke, Beata.

– Kružile su priče da je otac možda zapao u finansijske probleme zbog kojih je morao da pobegne, ali to niko nije potvrdio, ni vlasti; međutim, kada nema odgovora, ljudi počnu da nagađaju. A odgovora nema, postoji samo činjenica: otac i tri ćerke nestali su pre deset dana - dodala je.

– Ne poznajemo pozadinu slučaja, ali iza ovakvih porodičnih nestanaka obično stoje finansijski problemi ili nova veza, ukoliko policija nije pronašla ništa što bi ukazivalo da je otac iz nekog razloga bežao i poveo decu sa sobom – analizirao je slučaj penzionisani policajac Laslo Molnar, nekadašnji inspektor za potrage.

– I ovde bi to mogao biti slučaj, iako zabrinjava to što nije bilo nikakvih ranijih naznaka nestanka, niti su se od tada javili. Otac voli svoju decu, prema proceni okoline ne bi im naudio, već ih štiti, pa su možda zato otišli, ili čak pobegli. Nadam se da će, ako su u nevolji, odmah zatražiti pomoć policije, a ako su negde započeli novi život, barem da obaveste majku, jer iako ne živi s njima, ima pravo da zna gde su i kako su.

Blikk je pokušao da stupi u kontakt sa majkom koja je prijavila nestanak, ali do objavljivanja članka nije odgovorila na pitanja. Policija vodi Atilu kao nestalo lice, odnosno nema tragova da se traži u okviru nekog drugog postupka, a na pitanje da li se protiv njega vodi istraga zbog eventualnog krivičnog dela, nadležni nisu mogli da odgovore zbog zaštite ličnih podataka.

Opis nestalih osoba

Haško Atila (48 godina): Muškarac sa smeđom kosom i smeđim očima

Haško Ivet (17 godina): Tinejdžerka vitke građe, plave kose i zelenih očiju, visoka oko 166–170 cm

Haško Evelin (11 godina): Devojčica vitke građe, plave kose i plavih očiju

Haško Lilijen (8 godina): Devojčica visine manje od 150 cm, okruglog lica i plave kose do ramena