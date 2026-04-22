Američki reper Tekashi 6ix9ine našao se ponovo u centru pažnje, ali ovog puta zbog neobične i prilično šokantne priče iz zatvora. On je proveo tri nedelje u pritvorskom centru u Bruklinu, nakon što je prekršio uslove nadziranog puštanja na slobodu, a tvrdi da mu je to vreme bilo dovoljno da doživi iskustvo koje nije očekivao – kaže da je delio ćeliju sa bivšim predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom.

Kako priča, sve se desilo nakon što je zauzeo krevet koji je ranije koristio poznati reper Šon “Didi” Kombs. U tom zatvorskom delu, gde boravi mali broj pritvorenika, uslovi su, prema njegovim rečima, veoma skromni – kreveti su zbijeni kao u spavaonici, nema jastuka, a privatnost gotovo ne postoji. Maduro je, kako tvrdi, spavao bukvalno nekoliko desetina centimetara od njega.

Po izlasku iz pritvora, 6ix9ine je odmah pokazao i neobičan “suvenir” – figuricu Sunđer Boba, za koju kaže da ju je potpisao upravo Maduro. Objasnio je da je tu figuricu drugi zatvorenik pravio čak dve nedelje, savijajući stotine papirića i spajajući ih, a na kraju je, kako tvrdi, Maduro ostavio svoj potpis i datum.

Reper je posebno opisao njihov prvi susret, pokušavajući da naglasi da nije želeo da mu se nameće. Kaže da mu je odmah stavio do znanja da može da mu se obrati ako mu nešto zatreba. Ipak, jedan detalj iz tog susreta posebno je odjeknuo – tvrdi da je Maduro, kada je prvi put izašao iz samice, bio u lošem stanju i da je imao neprijatan miris, ali da se kasnije sredio i okupao.

Govorio je i o svakodnevici u zatvoru – hrana se donosi na kolicima, postoji mala prostorija za razgovor sa advokatima, a toaleti i tuševi su gotovo bez ikakve privatnosti. Sve to, kaže, čini boravak iza rešetaka dodatno teškim.

6ix9ine je takođe ispričao da mu je Maduro navodno pričao o detaljima svog hapšenja tokom američke akcije u Karakasu, ali nije želeo da otkriva šta je tačno čuo. Rekao je da te stvari zadržava za sebe i da o tome ne planira da govori javno.

Prema njegovim rečima, Maduro većinu vremena provodi čitajući, posebno različite verzije Biblije, koje navodno upoređuje. Dok je reper već napustio zatvor, Maduro i dalje ostaje iza rešetaka, gde čeka dalji tok procesa.