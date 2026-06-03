Neimenovana 31-godišnja žena povređena je nakon što je upala u otvoreni šaht dok je išla na posao.

Lokalne vlasti sumnjaju da je incident povezan sa pokušajem krađe metalnog poklopca.

Uznemirujući snimak nadzorne kamere prikazuje trenutak kada žena iznenada upada u otvor i nestaje iz vidokruga.

Na snimku iz Rio de Žaneira vidi se kako žena, ne primećujući opasnost, hoda ulicom koristeći mobilni telefon. U trenutku kada staje na poklopac šahta, on se naglo prevrće i ona upada u otvor. Jedan prolaznik je odmah pritrčao da joj pomogne, a žena je potom prevezena u bolnicu, gde su joj konstatovane povrede srednjeg stepena.

Prema navodima lokalnih medija, nadzorna kamera je samo nekoliko sati ranije zabeležila dvojicu muškaraca kako pokušavaju da manipulišu poklopcem šahta. Vlasti veruju da su pokušavali da ga ukradu sa šahta koji se nalazi ispred škole u ulici Oto de Alenkar, prenosi Daily Star.

Iako su uspeli da ga podignu, nisu ga odneli. Jedan od njih je pokušao da ga vrati na mesto, ali ga očigledno nije pravilno postavio.

Lokalne vlasti navode da su u istoj oblasti pronađena još dva pomerena poklopca na šahtu.