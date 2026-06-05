Premijerka Italije Đorđa Meloni nije prisustvovala današnjem samitu Evropska unija – Zapadni Balkan u Tivtu, iako je njen dolazak prvobitno bio planiran.

Prema dostupnim informacijama, razlog njenog odsustva nije političke prirode, već je do promene plana došlo zbog obaveza u Italiji koje su trajale duže nego što je bilo predviđeno.

Kako se navodi, Meloni je prisustvovala ceremoniji obeležavanja 212. godišnjice Karabinjera u Ređo Kalabriji, a događaj se odužio, zbog čega nije uspela da stigne na skup u Crnoj Gori.

Lično obavestila domaćine

Prema navodima medija, italijanska premijerka je lično kontaktirala predsednika Crne Gore Jakova Milatovića, kao i predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu, kako bi ih obavestila da neće biti u mogućnosti da prisustvuje samitu.

Tom prilikom izrazila je žaljenje zbog nemogućnosti da učestvuje na skupu koji okuplja najviše evropske i regionalne zvaničnike.

Njeno odsustvo izazvalo je pažnju javnosti, budući da je Italija jedna od najaktivnijih država Evropske unije kada je reč o podršci evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana.

Lideri regiona i EU u Tivtu

Samit EU – Zapadni Balkan danas je okupio lidere država regiona i predstavnike evropskih institucija sa ciljem jačanja saradnje i ubrzavanja evropskog puta zemalja Zapadnog Balkana.

Glavne teme razgovora odnose se na regionalnu stabilnost, ekonomsku saradnju, infrastrukturno povezivanje i evropske integracije.

Srbiju na ovom važnom međunarodnom skupu predstavlja predsednik Aleksandar Vučić, koji tokom samita učestvuje u nizu bilateralnih sastanaka sa evropskim i regionalnim liderima.

Iako nije bila prisutna u Tivtu, Meloni je preko svojih saradnika prenela podršku nastavku dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.