Nemačko Ministarstvo ekonomije saopštilo je danas da je obavešteno kako od maja više neće stizati kazahstanska sirova nafta u rafineriju PCK u Švedtu, koja je jedna od najvećih na severoistoku Nemačke.

Prema navodima industrijskih izvora, Rusija bi mogla da obustavi tranzit kazahstanske nafte putem naftovoda Družba od 1. maja, što bi direktno uticalo na snabdevanje rafinerije, koja delimično opslužuje i Berlin, preneo je Rojters.

Resorno ministarstvo, koje nadgleda poslovanje rafinerije preko poverenika, navelo je da je većinski vlasnik Rosnjeft obavestio o mogućem prekidu, dok ruske vlasti još nisu zvanično potvrdile takvu odluku.

Iz nemačkog ministarstva su poručili da Rosnjeft procenjuje situaciju i da će prilagoditi poslovanje kako bi ispunio obaveze prema regionu i obezbedio kontinuitet snabdevanja.

Iako bi prekid isporuka mogao da utiče na lance snabdevanja, nemačko Ministarstvo ekonomije je ocenilo da bezbednost snabdevanja naftnim derivatima u zemlji nije ugrožena.