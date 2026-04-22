Sekretar Vazduhoplovstva Troj Mink objavio je 20. aprila 2026. da će platforma ostati u operativnoj upotrebi najmanje do 2030. godine. Odluka je doneta nakon konsultacija sa američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom, uz obrazloženje da je potrebno očuvati borbenu gotovost dok odbrambena industrija povećava proizvodnju novih borbenih aviona.

„U konsultaciji sa ministrom odbrane, produžićemo platformu A-10 ‘Warthog’ do 2030. godine. Ovo čuva borbenu moć dok Odbrambena industrijska baza radi na povećanju proizvodnje borbenih aviona“, naveo je Mink u objavi na platformi X, zahvaljujući na podršci i najavljujući dodatne informacije.

Ova odluka predstavlja značajan zaokret u odnosu na ranije planove. Pentagon je do nedavno planirao da u potpunosti povuče A-10 do 2026. godine. Obuka novih pilota bila je obustavljena, završni remonti su okončani, a depo za održavanje u vazduhoplovnoj bazi Hil u Juti zatvoren u februaru ove godine. Početkom aprila diplomirala je i poslednja generacija pilota za A-10C, što je dodatno pojačalo utisak da se platforma nalazi u završnoj fazi službe.

U budžetskom zahtevu za fiskalnu 2026. godinu Ratno vazduhoplovstvo je zatražilo 57 miliona dolara za povlačenje svih 162 preostala aviona do kraja fiskalne godine, dve godine pre prvobitnog roka. Međutim, američki Kongres je više puta blokirao pokušaje potpunog povlačenja, pozivajući se na zabrinutost da bi služba ostala bez specijalizovane platforme za blisku vazdušnu podršku. Zakon o nacionalnoj odbrambenoj autorizaciji iz decembra 2025. zabranio je korišćenje sredstava za povlačenje A-10 ispod flote od 103 aviona najmanje do 30. septembra 2026. godine.

Zanimljivo je da je Američko ratno vazduhoplovstvo, koje je još od 1984. godine, kada je proizvodnja A-10 okončana, pokušavalo da postepeno ukloni avion iz inventara, ovoga puta odustalo od insistiranja na njegovom povlačenju. Odluka dolazi neposredno pre objavljivanja plana potrošnje za 2027. godinu, za koji se očekivalo da ponovo uključi zahtev za penzionisanje platforme.

Jedan od ključnih razloga za promenu stava jesu stvarne borbene operacije. Prema našem ranijem izveštaju, A-10 su angažovani tokom operacije „Epski bes“ protiv Irana, gde su delovali protiv dronova i manjih pomorskih ciljeva. General Den Kejn, komandant Združenog generalštaba američke vojske, naveo je da su A-10 da napadali brza plovila u Ormuskom moreuzu.

Tokom jedne od operacija potrage i spasavanja iznad Irana, najmanje jedan A-10 je pogođen neprijateljskom vatrom. Pilot je uspeo da izvede avion iz iranskog vazdušnog prostora i katapultira se iznad Persijskog zaliva, odakle su ga američke snage izvukle. Incident je pokazao i ranjivost, ali i otpornost platforme.

Fotografije koje je sredinom marta objavila Centralna komanda SAD prikazivale su A-10 opremljene raketama APKWS, korišćenim za suzbijanje dronova tokom misija nad Irakom i Jordanom protiv milicija koje podržava Iran. Integracija sistema APKWS II transformisala je ovu tradicionalnu platformu za blisku vazdušnu podršku u sredstvo protiv bespilotnih letelica, što su pojedini analitičari ocenili kao važan argument u prilog njenom zadržavanju.

A-10 Thunderbolt II prvi put je poleteo 1976. godine, u jeku Hladnog rata. Dizajniran je za blisku vazdušnu podršku i uništavanje oklopnih formacija. Njegova konstrukcija je robusna i prilagođena preživljavanju u borbenim uslovima. Titanijumska oklopna „kada“ debljine do 38 milimetara štiti pilota, a avion je sposoban da se vrati u bazu i sa ozbiljnim oštećenjima.

Najprepoznatljivije oružje A-10 je sedmocevni top GAU-8 Avenger kalibra 30 milimetara, sposoban da ispali do 3.900 metaka u minuti. Može koristiti visokoeksplozivne zapaljive granate ili oklopno-probojne projektile sa osiromašenim uranijumom. Sa visokom preciznošću sposoban je da uništi glavni borbeni tenk sa visine od oko 4.000 stopa, zbog čega je dobio nadimak „Uništitelj tenkova“.

Pored topa, A-10 može nositi rakete, bombe i projektile AGM-65 Maverick, kao i druge tipove naoružanja vazduh-zemlja. Sposobnost kratkog poletanja i sletanja omogućava mu operacije sa kratkih i neravnih pista, uključujući isturene baze uz minimalnu logističku podršku. Njegova mala brzina i mogućnost dugog zadržavanja iznad bojišta daju mu prednost u određenim situacijama, kada je potrebna bliska koordinacija sa kopnenim snagama.

Penzionisani pukovnik Džon Venejbl isticao je da piloti A-10 razumeju dinamiku saradnje sa kopnenim trupama i mogu se približiti ciljevima na svega nekoliko desetina metara ispred sopstvenih snaga koristeći top od 30 milimetara.

Još 2024 godine u ekskluzivnom intervjuu za britanski Rojters iz severoistočnog regiona Harkova, ukrajinski general Oleksandr Sirski izjavio je kako je A-10 Thunderbolt pouzdan jurišni avion koji može da pruži značajnu podršku pešadiji i dodao da u Kijevu postoji hitna potreba za više ratnih aviona, uključujući A-10.

Između 1975. i 1984. proizvedeno je više od 700 aviona A-10. Tokom decenija platforma je modernizovana uvođenjem savremene avionike, precizno vođenog naoružanja i digitalnih sistema. Učestvovala je u gotovo svim većim američkim operacijama, od Zalivskog rata i Balkana do Avganistana, Iraka i Sirije. Nakon operacije „Pustinjska oluja“, avion je dobio dodatne nadimke, uključujući „Bradavičasta svinja“.

Uprkos dokazanim sposobnostima u operacijama bliske vazdušne podrške, kritičari u Ratnom vazduhoplovstvu godinama su isticali da je A-10 spor i skup za održavanje, te da bi sredstva trebalo preusmeriti ka budućim programima poput stelt bombardera B-21 Raider, lovca sledeće generacije F-47 i hipersoničnih projektila. Takođe je ocenjeno da platforma ne bi mogla da preživi u visoko zasićenom vazdušnom prostoru protiv protivnika sa sofisticiranom protivvazdušnom odbranom, poput Kine ili Rusije.

Ipak, iskustvo iz nedavnih operacija pokazalo je da u određenim scenarijima nema direktne zamene za specijalizovanu platformu za blisku vazdušnu podršku. Za sada je izvesno da će A-10 ostati u službi i posle 2026. godine, uprkos dugogodišnjim planovima za njegovo povlačenje. Produženje do 2030. potvrđuje da, i u eri savremenih stelt lovaca i naprednih sistema, pojedine nasleđene platforme i dalje imaju operativnu ulogu.

