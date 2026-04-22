Iranske vlasti su pogubile čoveka zbog toga što je izraelskoj obaveštajnoj agenciji Mosad odavao informacije o zemlji, javio je lokalni državni emiter.

- Mehdi Farid, špijun režima koji je Mosadu odavao važne informacije o zemlji, pogubljen je - stoji u saopštenju za javnost.

Napominje se da je bio funkcioner i rukovodilac Iranskog komiteta za civilnu odbranu.

Šef iranskog pravosuđa, Golam Hosein Mohseni-Edžei, izjavio je da se vlasti bore protiv osumnjičenih za špijunažu u okviru vojske.

Takođe je izjavio da je Iran počeo da konfiskuje imovinu pojedinaca koji sarađuju sa SAD i Izraelom, a izriče se i smrtna kazna.