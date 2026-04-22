Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali objavio je prve snimke "krtica" koje će kopati tunele za metro u Beogradu.

U objavi na Instagramu, on je poručio sledeće:

"Završena je izgradnja dve TBM mašine, takozvane „krtice“, koje će se koristiti za izgradnju beogradskog metroa. Krtice su napravljene u Kini, a danas je, u fabrici proizvođača CRCHI u kineskom gradu Čangša, počelo fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti „krtica“.



Tokom testiranja se proveravaju svi najvažniji sistemi TBM-a – mehanički, hidraulični, električni i upravljački, kako bi se obezbedila potpuna spremnost za rad na terenu. Testovi se izvode u kontrolisanim uslovima koji simuliraju realan rad mašine u tunelu. Po završetku testiranja, „krtice“ će, kako očekujemo, tokom juna meseca „krenuti“ za Srbiju.



Sa izgradnjom ove dve mašine, izgrađene po najsavremenijim i najvišim standardima, napravili smo veliki korak u izgradnji beogradskog metroa, o kome sanjaju generacije Beograđana.



Izgradnja metroa u Beogradu je projekat od kapitalnog, vitalnog značaja, i on će u potpunosti unaprediti kvalitet javnog prevoza u Beogradu i smanjiti gužve, bolje povezati udaljene delove grada, i doprineti da imamo mnogo zdraviji grad i životnu sredinu.



Ovo je još jedno ispunjeno obećanje koje smo dali građanima Beograda i Srbije. Metro će postati kičma javnog prevoza u glavnom gradu i promeniti njegov ritam, čineći ga modernijim i prijatnijim za život", poručio je on.