Krokodil je izašao iz reke Zambezi, i ušao u hotel šokiravši goste i osoblje.

Prema navodima svedoka, krokodil dug oko četiri metra ušetao je u hotel i najpre pokušao da uđe u kuhinju. Šokantan trenutak kada gladni krokodil ulazi u restoran i skače preko pulta u kuhinju je snimljen, a svi koji su ga videli ostali su zapepašćeni.

Krokodil je ušao u poznati i renomirani hotel u Zimbabveu. Šokirani gosti hotela su vrištali i bežali u panici pokušavajući da se sakriju. Jedan od gostiju je snimio čitavu scenu drhtavom rukom - zabeleženo je kako krokodil polako hoda preko poda u predvorju prema delu za osoblje.

Uspeo je da se baci prednje noge na kuhinjski pult i da se podigne.Nije uspeo da pređe preko pulta, spustio se na zemlju i seo na sofu u hodniku.

Odmah su pozvani stručnjaci za divlje životinje iz Uprave za parkove i divlje životinje Zimbabvea. Uspeli su da savladaju krokodila konopcem, a zatim i da ga vrate do reke Zambezi.Potvrđeno je da u incidentu niko nije povređen, a hotel je objavio video krokodila na Fejsbuku uz natpis: "Proveravao je zašto je sobna usluga kasnila! Bez pravila, bez poziva, bez rezervacije. Ovo je Zambezi gde divlje znači divlje!"

Portparolka hotela Prajd Kumbula je navela da u incidentu nije bilo povređenih niti materijalne štete, uz napomenu da nije neuobičajeno da se krokodili povremeno kreću van vode, s obzirom na to da se hotel nalazi u njihovom prirodnom okruženju, piše the Sun.