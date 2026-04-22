Najvažnije:
- Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je produžio primirje sa Iranom do završetka mirovnih pregovora — uprkos svom prethodnom zavetu da neće produžiti primirje.
- Tramp je rekao da SAD čekaju „jedinstveni predlog“ od „podeljene“ iranske vlade. Putovanje potpredsednika DŽ. D. Vensa u Pakistan radi razgovora otkazano je za taj dan, prema rečima zvaničnika Bele kuće.
- Tramp je rekao da će SAD nastaviti blokadu iranskih luka, što je iranski ministar spoljnih poslova ranije nazvao „ratnim činom“. Predsednik SAD je rekao da bi ukidanje blokade potkopalo izglede za mirovni sporazum.
- Viši iranski savetnik rekao je da produženje „ne znači ništa“ i da bi Teheran trebalo da odgovori vojno.
- Iranski vojni komandant upozorio je susede u Zalivu koji pomažu iranskim „neprijateljima“ da će njihova naftna postrojenja biti meta.
UŽIVO
Liban: Izrael napao novinarke i pucao na Crveni krst
Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je Izrael napao novinarke Zeinab Faradž i Amal Halil, ciljajući kuću u kojoj su se sklonile nakon prvog izraelskog napada na južni grad Et-Tiri.
"Kada je Libanski Crveni krst stigao da preveze povređene, neprijatelj je poremetio humanitarnu misiju bacajući šok bombu na kola hitne pomoći i otvarajući vatru na njih", navodi se u saopštenju.
Faradž i tela dve žrtve iz prvog napada prebačeni su u bolnicu, dok spasilačke ekipe nisu uspele da izvuku Halila, navodi se.
"Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza je nemoguće usred kršenja primirja"
Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf na Iksu:
- Potpuno primirje ima smisla samo kada ga ne krši pomorska blokada i uzimanje talaca globalne ekonomije, i kada se cionističko ratno huškanje zaustavi na svim frontovima.
- Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza je nemoguće usred takvog kršenja primirja.
- SAD nisu postigle svoje ciljeve vojnom agresijom, niti će ih postići maltretiranjem.
- Jedini put napred je prihvatanje prava iranske nacije
"Spremni smo"
Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da je Iran otvoren za dijalog i postizanje sporazuma i da to ostaje njegov stav, ali da su kršenje preuzetih obaveza, blokade i pretnje glavne prepreke za stvarne pregovore.
Tramp kreće u osvetu
Bela kuća priprema svojevrsni spisak "dobrih i loših" članica NATO-a, a administracija predsednika Donalda Trampa traži načine da kazni saveznice koje su odbile da podrže rat u Iranu, piše "Politiko".
"Iran može da dobije tri do pet dana"
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp spreman je da odobri Iranu dodatnih tri do pet dana za prekid vatre, javlja danas Rojters, pozivajući se na izvor koji ima saznanja o tome.
Preminuo drugi francuski vojnik ranjen u napadu u Libanu
Drugi od trojice francuskih mirovnjaka ranjenih u zasedi u Libanu prošlog vikenda podlegao je povredama.
Jedan od napadnutih brodova usidren u Emiratima
Jedan od tri kontejnerska broda napadnuta ranije u Ormuskom moreuzu, "Euforija", usidren je blizu luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema podacima MarinTrafic koje je analizirao BBC Verifi.
Izrael bacio granatu na spasioce u Libanu
Izraelski dron ispustio je granatu na spasioce koji su pokušavali da izvuku ranjenog novinara iz ruševina u mestu Tajri na jugu Libana, izjavio je danas visoki zvaničnik libanske vojske za Rojters.
Zvaničnik je rekao da je libanska vojska, preko mehanizma kojim posreduju Sjedinjene Američke Države, zatražila od izraelske vojske dozvolu da spasioci izvuku povređenog novinara.
Aragči: Situacija u Ormuskom moreuzu je direktna posledica kršenja međunarodnog prava od strane SAD
"Iran je ponizio SAD"
Tokom današnjeg dana, u Ormuskom moreuzu su navodno zaplenjena tri broda.
Vojni analitičar Majkl Klark je objasnio šta znamo o trenutnoj situaciji.
"Ako ih zaplene, onda će ih odvesti u Bandar Abas, jer je to vrsta piratske luke za ono što rade. To su već radili."
Klark je procenio da je slučajnost sa tri broda "prevelika slučajnost" da bi napadi bili delo lokalnog komandanta koji je "bio usijana glava" i opirao se bilo kakvim pregovorima između SAD i Irana.
"Nesumnjivo je da Iranci sami podižu ulog u Ormuskom moreuzu. I na neki način izazivaju Amerikance, (pitajući)?: 'Šta ćete učiniti povodom toga?' Očigledno se osećaju veoma samouvereno. Iran je ponizio SAD ovim. Jedna stvar na koju treba obratiti pažnju jeste reakcija Bele kuće u narednim satima", prema rečima Majkla Klarka.
Strah od nestašice; SAD produžile ublažavanje sankcija na iransku i rusku
Ministar finansija Sjedinjenih Američkih Država Skot Besent izjavio je danas da su SAD produžile ublažavanje sankcija na rusku i iransku naftu za 30 dana, na zahtev najugroženijih zemalja zbog mogućih nestašica usled zatvaranja Ormuskog moreuza.
Tramp rekao "ne", Amerika ipak uzela ukrajinski sistem
Vojska SAD uvela je ukrajinsku tehnologiju protiv dronova u američkoj vazduhoplovnoj bazi u Saudijskoj Arabiji, mesec dana nakon što je Donald Tramp odbio ponudu ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog da pomogne u borbi protiv iranskih napada dronovima.Iran pokazao kako može da baci Zaliv u haos
Iranska novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je da su podmorski kablovi u Ormuskom moreuzu "ranjiva tačka zemalja Zaliva".U toku pregovori
"Očuvanje građanskog mira u ovoj fazi istorije naše zemlje je crvena linija", rekao je Aun na Iksu, dodajući da neće štedeti napore da okonča nenormalnu situaciju u Libanu.
Ambasadorka Libana u SAD, Nada Hadad Maaouad, predstavljaće Liban na pripremnom sastanku u Stejt departmentu u četvrtak.
Tramp čeka "jedinstveni predlog" Teherana kako bi se pregovori nastavili
Predsednik SAD Donald Tramp Irancima daje ograničen vremenski rok da osmisle "jedinstveni predlog" kako bi se diplomatski pregovori vratili na pravi put, rekla su za Si-En-En dva izvora upoznata sa internim diskusijama.
Američka administracija ne želi da produži primirje na neodređeno vreme, rekli su izvori, dodavši da ne žele da daju Iranu vremena da dalje odugovlači razgovore.
Predsednik je bio oprezan u pogledu produženja početnog primirja nakon roka isteka u sredu, rekli su izvori. On želi da se sporazum finalizuje što je pre moguće i nadao se da će pritisak roka primorati Irance za pregovarački sto pre isteka primirja.
Međutim, Trampovi glavni pomoćnici veruju da postoje pukotine unutar iranskog rukovodstva i da Iranci nemaju konsenzus o svom stavu da osnaže pregovarače da finalizuju sporazum, ranije je izvestio Si-En-En..
Kako su naveli, Trampova odluka da Teheranu da više vremena da predstavi "jedinstveni predlog“, kako ga je okarakterisao, odražava želju Vašingtona da reši rat diplomatskim putem..
Tramp veruje da će američka blokada iranskih luka nastaviti da vrši pritisak na tamošnje vlasti dok traju pregovori. Ali, u Trampovom timu postoji i svest da što duže blokada traje, to će biti veća šteta po svetsku ekonomiju, zaključili su izvori Si-En-Ena.
Mediji: Liban će zatražiti jednomesečno produženje primirja sa Izraelom
Libanski zvaničnici zatražiće jednomesečno produženje primirja tokom susreta sa izraelskim zvaničnicima sutra u Vašingtonu, izjavio je neimenovani libanski zvaničnik.
Zvaničnik je rekao da će Liban zatražiti produženje primirja za mesec dana, prekid izraelskog bombardovanja i posvećenost primirju.
Libanski predsednik Žozef Aun rekao je da su "u toku kontakti radi produženja perioda primirja" između Libana i Izraela koje je počelo prošle sedmice i ističe u nedelju.
(Times of Israel)
Iranski dronovi pogodili kamp za obuku kurdskih separatističkih grupa u Iraku
Prve scene iz iračkog Kurdistana:
Novi napad na brod u Ormuskom moreuzu, treći u jednom danu
Treći brod je napadnut u Ormuskom moreuzu, nakon napada na dva druga broda u regionu ranije jutros, izveštava BBC.
Pomorska obaveštajna firma Vangard potvrdila je BBC-ju da je brod bio meta napadu oko šest nautičkih milja od iranske obale. Prema njihovim informacijama, brod je zaustavila Iranska revolucionarna garda (IRGC). Brodu je "naređeno da baci sidro" i sa njega je prijavljeno "oštećenje trupa i smeštaja".
Incident je usledio nakon izveštaja Britanske pomorske trgovinske operacije (UKMTO) o dva napada koja su se dogodila ranije ujutru. U prvom incidentu, topovnjača Iranske revolucionarne garde pucala je na kontejnerski brod kod obale Omana. Teretni brod u blizini Irana takođe je napadnut ubrzo nakon toga.
Jedna osoba poginula u izraelskim napadima na Liban
Jedna osoba je poginula, a dve su ranjene u napadu izraelskog drona na predgrađe Džabur u zapadnoj dolini Beka u Libanu, javila je Nacionalna novinska agencija (NNA).
Iran saopštio ultimatum
Teheran je spreman da pregovara "odmah" sa Vašingtonom ako SAD okončaju svoju pomorsku blokadu, kaže ambasador Iran pri UN Amir Saeid Iravani.
On je rekao da Vašington mora da okonča "kršenja primirja".
Iran je više puta pozivao SAD da prekinu blokadu i tvrdio da je to kršenje primirja, ali je predsednik SAD Donald Tramp do sada odbio da to učini.
Teheran pre produženja prekida vatre
Razne balističke rakete su paradirane u Teheranu tokom noćnih provladinih skupova, pre nego što je Tramp produžio prekid vatre.
SAD blokirale isporuku novca Iraku i obustavile deo vojne saradnje
Administracija američkog predsednika Donalda Trumpa blokirala je isporuke novca Iraku i zamrzla pojedine programe bezbednosne saradnje sa iračkom vojskom kako bi izvršila pritisak na Bagdad da raspusti milicije povezane sa Iranom, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na američke i iračke zvaničnike.
Prema navodima lista, zvaničnici američkog Ministarstva finansija nedavno su blokirali isporuku skoro 500 miliona dolara u gotovini - prihoda od prodaje iračke nafte, sa računa u Federalnim rezervama.
Agencija Rojters je navela da nije mogla odmah da potvrdi ove informacije, dok američko Ministarstvo finansija i Federalne rezerve nisu odgovorili na zahteve za komentar.
Šarif zahvalio Trampu na produženju primirja
Premijer Pakistana Šehbaz Šarif zahvalio je predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu što je prihvatio zahtev da se produži primirje sa Iranom. Šarif je na platformi X napisao da će Pakistan nastaviti "iskrene napore" ka postizanju rešenja sukoba kroz pregovore.
On je izrazio nadu da će obe strane nastaviti da poštuju primirje i da će, kako je rekao, biti u mogućnosti da tokom druge runde razgovora u Islamabadu postignu sveobuhvatan mirovni sporazum koji bi doveo do trajnog okončanja sukoba.
Tramp: Produžiću primirje dok ne bude podnet predlog Irana i ne okončaju se pregovori
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će produžiti primirje sa Iranom dok lideri te zemlje ne istupe sa jedinstvenim predlogom i dok se ne okončaju pregovori.
"Na osnovu činjenice da je vlada Irana ozbiljno podeljena, što nije neočekivano i na zahtev feldmaršala Asima Munira i premijera Pakistana Šebaza Šarifa, zatraženo je da obustavimo napad na Iran dok njegovi lideri i predstavnici ne izađu sa jedinstvenim predlogom", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.
On je naveo da je stoga naložio američkoj vojsci da nastavi blokadu Ormuskog moreuza i da u svim drugim aspektima ostane spremna i sposobna, ali da će produžiti primirje dok takav predlog ne bude podnet i dok se pregovori ne okončaju, na ovaj ili onaj način.
BONUS VIDEO
Komentari (0)