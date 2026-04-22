Liban: Izrael napao novinarke i pucao na Crveni krst

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je Izrael napao novinarke Zeinab Faradž i Amal Halil, ciljajući kuću u kojoj su se sklonile nakon prvog izraelskog napada na južni grad Et-Tiri. "Kada je Libanski Crveni krst stigao da preveze povređene, neprijatelj je poremetio humanitarnu misiju bacajući šok bombu na kola hitne pomoći i otvarajući vatru na njih", navodi se u saopštenju. Faradž i tela dve žrtve iz prvog napada prebačeni su u bolnicu, dok spasilačke ekipe nisu uspele da izvuku Halila, navodi se. "Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza je nemoguće usred kršenja primirja" Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf na Iksu: Potpuno primirje ima smisla samo kada ga ne krši pomorska blokada i uzimanje talaca globalne ekonomije, i kada se cionističko ratno huškanje zaustavi na svim frontovima.

Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza je nemoguće usred takvog kršenja primirja.

SAD nisu postigle svoje ciljeve vojnom agresijom, niti će ih postići maltretiranjem.

Jedini put napred je prihvatanje prava iranske nacije "Spremni smo" Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da je Iran otvoren za dijalog i postizanje sporazuma i da to ostaje njegov stav, ali da su kršenje preuzetih obaveza, blokade i pretnje glavne prepreke za stvarne pregovore.

Tramp kreće u osvetu

Bela kuća priprema svojevrsni spisak "dobrih i loših" članica NATO-a, a administracija predsednika Donalda Trampa traži načine da kazni saveznice koje su odbile da podrže rat u Iranu, piše "Politiko".

"Iran može da dobije tri do pet dana"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp spreman je da odobri Iranu dodatnih tri do pet dana za prekid vatre, javlja danas Rojters, pozivajući se na izvor koji ima saznanja o tome.

Preminuo drugi francuski vojnik ranjen u napadu u Libanu

Drugi od trojice francuskih mirovnjaka ranjenih u zasedi u Libanu prošlog vikenda podlegao je povredama.

Jedan od napadnutih brodova usidren u Emiratima

Jedan od tri kontejnerska broda napadnuta ranije u Ormuskom moreuzu, "Euforija", usidren je blizu luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema podacima MarinTrafic koje je analizirao BBC Verifi.

Izrael bacio granatu na spasioce u Libanu

Izraelski dron ispustio je granatu na spasioce koji su pokušavali da izvuku ranjenog novinara iz ruševina u mestu Tajri na jugu Libana, izjavio je danas visoki zvaničnik libanske vojske za Rojters. Zvaničnik je rekao da je libanska vojska, preko mehanizma kojim posreduju Sjedinjene Američke Države, zatražila od izraelske vojske dozvolu da spasioci izvuku povređenog novinara.

Aragči: Situacija u Ormuskom moreuzu je direktna posledica kršenja međunarodnog prava od strane SAD

"Iran je ponizio SAD"

Tokom današnjeg dana, u Ormuskom moreuzu su navodno zaplenjena tri broda. Vojni analitičar Majkl Klark je objasnio šta znamo o trenutnoj situaciji. "Ako ih zaplene, onda će ih odvesti u Bandar Abas, jer je to vrsta piratske luke za ono što rade. To su već radili." Klark je procenio da je slučajnost sa tri broda "prevelika slučajnost" da bi napadi bili delo lokalnog komandanta koji je "bio usijana glava" i opirao se bilo kakvim pregovorima između SAD i Irana. "Nesumnjivo je da Iranci sami podižu ulog u Ormuskom moreuzu. I na neki način izazivaju Amerikance, (pitajući)?: 'Šta ćete učiniti povodom toga?' Očigledno se osećaju veoma samouvereno. Iran je ponizio SAD ovim. Jedna stvar na koju treba obratiti pažnju jeste reakcija Bele kuće u narednim satima", prema rečima Majkla Klarka.

Strah od nestašice; SAD produžile ublažavanje sankcija na iransku i rusku

Ministar finansija Sjedinjenih Američkih Država Skot Besent izjavio je danas da su SAD produžile ublažavanje sankcija na rusku i iransku naftu za 30 dana, na zahtev najugroženijih zemalja zbog mogućih nestašica usled zatvaranja Ormuskog moreuza.

Tramp rekao "ne", Amerika ipak uzela ukrajinski sistem

Vojska SAD uvela je ukrajinsku tehnologiju protiv dronova u američkoj vazduhoplovnoj bazi u Saudijskoj Arabiji, mesec dana nakon što je Donald Tramp odbio ponudu ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog da pomogne u borbi protiv iranskih napada dronovima. Iran pokazao kako može da baci Zaliv u haos Iranska novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je da su podmorski kablovi u Ormuskom moreuzu "ranjiva tačka zemalja Zaliva". U toku pregovori

Libanski predsednik Džozef Aun izjavio je da su u toku pregovori o produženju prekida vatre, upozoravajući da nijednoj strani neće biti dozvoljeno da remeti bezbednosne mere ili potkopava stabilnost. "Očuvanje građanskog mira u ovoj fazi istorije naše zemlje je crvena linija", rekao je Aun na Iksu, dodajući da neće štedeti napore da okonča nenormalnu situaciju u Libanu. Ambasadorka Libana u SAD, Nada Hadad Maaouad, predstavljaće Liban na pripremnom sastanku u Stejt departmentu u četvrtak.

Tramp čeka "jedinstveni predlog" Teherana kako bi se pregovori nastavili

Predsednik SAD Donald Tramp Irancima daje ograničen vremenski rok da osmisle "jedinstveni predlog" kako bi se diplomatski pregovori vratili na pravi put, rekla su za Si-En-En dva izvora upoznata sa internim diskusijama.

Američka administracija ne želi da produži primirje na neodređeno vreme, rekli su izvori, dodavši da ne žele da daju Iranu vremena da dalje odugovlači razgovore.

Predsednik je bio oprezan u pogledu produženja početnog primirja nakon roka isteka u sredu, rekli su izvori. On želi da se sporazum finalizuje što je pre moguće i nadao se da će pritisak roka primorati Irance za pregovarački sto pre isteka primirja.

Međutim, Trampovi glavni pomoćnici veruju da postoje pukotine unutar iranskog rukovodstva i da Iranci nemaju konsenzus o svom stavu da osnaže pregovarače da finalizuju sporazum, ranije je izvestio Si-En-En..

Kako su naveli, Trampova odluka da Teheranu da više vremena da predstavi "jedinstveni predlog“, kako ga je okarakterisao, odražava želju Vašingtona da reši rat diplomatskim putem..

Tramp veruje da će američka blokada iranskih luka nastaviti da vrši pritisak na tamošnje vlasti dok traju pregovori. Ali, u Trampovom timu postoji i svest da što duže blokada traje, to će biti veća šteta po svetsku ekonomiju, zaključili su izvori Si-En-Ena.



Mediji: Liban će zatražiti jednomesečno produženje primirja sa Izraelom

Libanski zvaničnici zatražiće jednomesečno produženje primirja tokom susreta sa izraelskim zvaničnicima sutra u Vašingtonu, izjavio je neimenovani libanski zvaničnik.