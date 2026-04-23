Lepa slika ovih dana zablistala je na zidu Osnovne škole Vladislav Petković Dis u selu Zablaće kod Čačka.

Naime, iskusni muralisti Jovana Ruvidić i David Petrović, oslikali su lik velikog pesnika po kojem škola nosi ime i koji je rođen baš u tom selu, tako da se čuveni Vladisav Petković Dis sada smeši sa površine od skoro 400 kvadrata. Imajući u vidu njegove dimenzije, to je i jedan od najvećih murala u gradu na Moravi.

- Inicijativa za izradu ovog murala stara je nekoliko godina. Međutim, imali smo prioritetnije investicije, sanaciju krova, stolarije, nameštaja, toaleta. Konačno je došlo vreme da se bavimo i lepim stvarima. Finansijska konstrukcija je zatvorena relativno brzo, pre svega uz pomoć donacija lokalnih privrednika, uz pomoć mesne zajednice i opštine. Sve strukture su prepoznale značaj ovakvog projekta i bilo je veliko zadovoljstvo učestvovati u njemu - rekao je za RINU direktor škole Mirko Božović.

On ističe da je izrada ovog murala od velikog značaja za samu školu, ali i za čitavo selo koje ponosno nosi titulu rodnog mesta velikog pesnika.

- Vladislav Petković Dis je najpoznatija osoba iz ovog kraja i sama škola nosi njegovo ime. Prepoznali smo potrebu i značaj da na ovaj način obeležimo njegov lik i delo. To je zaista izuzetan pesnik i smatram da je ovo najmanji mogući gest kojim bismo se odužili za sve ono što je ostavio iza sebe - dodao je Božović.

Mural je oslikan na zidu fiskulturne sale Osnovne škole „Vladislav Petković Dis“ i svako ko prolazi starim putem za Kraljevo, može da ga vidi i uživa u njegovoj lepoti.

Možda baš ovo lepo delo, bude zamajac i pokretač da se konačno renovira i rodna Disova kuća u selu Zablaće.

