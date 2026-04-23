Susrela se dva prijatelja. Pita jedan drugog:
• Kako živiš?
Ovaj drugi mu odgovori:
• Luksuzno.
• To mora da je dobro! - reče prvi.
• Jeste - reče drugi - jedem luk i lijem suze.
Zanimljivosti
Možda vas zanima
3min
PUTIN ZAVRĆE SLAVINU! Rusija će zaustaviti isporuku nafte evropskoj zemlji preko "Družbe", kažu izvori
10min
"BILI SMO SUPROTSTAVLJENI ALI... RAZGOVOR JE FASCINANTAN" Ovo je poznati britanski novinar rekao o razgovoru sa Vučićem
26min
I DANAS JE PRAZNIK! Kada ustanete obavezno ispoštujte jedan običaj - slavimo Svetog mučenika Terentija
2H
HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 23. APRIL Ovnu finansije na klackalici, Devica prolazi kroz problematičan period
24H
OTKRIVEN RAZLOG ZAŠTO EU NIJE ZAMRZLA 1,6 MILIJARDI EVRA SRBIJI Ustaše u histeriji: Džaba su se nadali
16H
NAJPOZNATIJI AUTOMEHANIČAR TVRDI Ovo je najbolji polovan automobil koji vredi svaku paru – troši malo, a ne kvari se!
