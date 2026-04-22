Šumski požari koji besne na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država primorali su na evakuaciju određeni broj stanovnika, nakon što je u američkoj saveznoj državi Džordžiji uništeno gotovo 50 kuća, dok su suša i jak vetar dodatno podstakli širenje vatre.

Najveći požari zabeleženi su u priobalnim oblastima Džordžije, dok se novi požari pojavljuju i u severnom delu američke savezne države Floride, koja se suočava sa jednom od najtežih sezona požara u poslednjih nekoliko decenija, prenosi AP.

U Džordžiji su dva najveća požara zahvatila više od 80 kvadratnih kilometara, dok je zabeleženo i najmanje četiri manja požara. Požar u okrugu Brantli pretio je oko 1.000 domova, nakon što je u prethodnom danu uništio skoro 50 objekata. Lokalni zvaničnici navode da se požar u jednom trenutku uvećao čak šest puta za samo pola dana.

Guverner Brajan Kemp proglasio je vanredno stanje u više od polovine okruga, dok su vlasti naredile dodatne evakuacije pored već evakuisanih oko 800 ljudi. Otvoreno je pet prihvatnih centara za ugroženo stanovništvo.

Uzrok požara za sada nije poznat, ali su ekstremno suvi uslovi doprineli brzom širenju vatre. Južni deo Džordžije zabeležio je znatno manje padavina od proseka, zbog čega je prvi put uvedena zabrana paljenja vatre na otvorenom.

Vatrogasci pokušavaju da uspostave zaštitne linije kako bi sprečili širenje požara ka naseljenim područjima, dok vlasti ističu da su kiša i slabljenje vetra ključni za stavljanje požara pod kontrolu. Na Floridi se vatrogasci bore sa 131 požarom koji su zahvatili oko 88 kvadratnih kilometara, uglavnom na severu države.

Zvaničnici navode da je država pogođena dugotrajnom sušom koja traje već 18 meseci. Dim od požara proširio se i na veće gradove poput Atlante i Džeksonvila, gde je kvalitet vazduha u pojedinim delovima opao na nezdrav nivo, upozorile su meteorološke službe.

Nacionalna meteorološka služba upozorila je da će kombinacija niske vlažnosti vazduha i vetra održavati visok rizik od požara i narednih dana.