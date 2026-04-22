Zvezda rijaliti šoua "Storage Wars", Darel Šits, preminuo je u 67. godini.

Policija je saopštila da je Šits navodno preminuo od prostrelne rane na glavi koju je sam sebi naneo, prenosi TMZ.

Policiji je stigla prijava o preminuloj osobi u kući u kojoj je živeo, oko 2 sata ujutru u sredu, nakon čega su nadležni odmah reagovali.

Kako se navodi, na licu mesta proglašen je mrtvim, a njegovo telo je prebačeno u kancelariju medicinskog istražitelja okruga Mohave.

Darel je bio jedan od omiljenih učesnika emisije "Storage Wars", pre nego što se povukao u Lejk Havasu u Arizoni, gde je vodio antikvarnicu.

U martu 2019. godine hospitalizovan je nakon srčanog udara, posle čega je morao na operaciju.

Poslednji put je snimljen u decembru 2016. godine u Holivudu, kada je govorio o ugovornim sporovima i svom odnosu sa televizijom A&E.

Tokom karijere, pojavio se u ukupno 163 epizode pomenutog rijalitija, a gostovao je i u emisijama Džeja Lena i Rejčel Rej.