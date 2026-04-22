Zvezda rijaliti šoua "Storage Wars", Darel Šits, preminuo je u 67. godini.
Policija je saopštila da je Šits navodno preminuo od prostrelne rane na glavi koju je sam sebi naneo, prenosi TMZ.
Policiji je stigla prijava o preminuloj osobi u kući u kojoj je živeo, oko 2 sata ujutru u sredu, nakon čega su nadležni odmah reagovali.
Kako se navodi, na licu mesta proglašen je mrtvim, a njegovo telo je prebačeno u kancelariju medicinskog istražitelja okruga Mohave.
Darel je bio jedan od omiljenih učesnika emisije "Storage Wars", pre nego što se povukao u Lejk Havasu u Arizoni, gde je vodio antikvarnicu.
U martu 2019. godine hospitalizovan je nakon srčanog udara, posle čega je morao na operaciju.
Poslednji put je snimljen u decembru 2016. godine u Holivudu, kada je govorio o ugovornim sporovima i svom odnosu sa televizijom A&E.
Tokom karijere, pojavio se u ukupno 163 epizode pomenutog rijalitija, a gostovao je i u emisijama Džeja Lena i Rejčel Rej.
