U trenutku kada tenzije na Bliskom istoku ne jenjavaju, pojavila se nova zabrinutost — i to ona koja ne uključuje rakete ni eksplozije, ali bi mogla imati jednako razorne posledice.

Iranska novinska agencija Tasnim upozorila je na ranjivost podmorskih kablova koji prolaze kroz Hormuški moreuz — ključnu tačku koja povezuje zemlje Persijskog zaliva sa ostatkom sveta.

U svom izveštaju navode da bi oštećenje nekoliko važnih kablova, bilo slučajno ili namerno, moglo da izazove ozbiljne prekide u komunikacijama širom regiona.

„Istovremeno oštećenje nekoliko glavnih kablova moglo bi izazvati teške prekide u celom Persijskom zalivu“, navodi se u tekstu.

Nevidljiva tačka sistema

Kroz Hormuški moreuz prolazi više ključnih podmorskih kablova koji nose ogroman deo globalnog internet saobraćaja.

Upravo zato se ova infrastruktura smatra jednom od najosetljivijih tačaka modernog sveta.

Problemi na ovim linijama ne bi značili samo sporiji internet — već bi mogli da utiču na finansijske tokove, komunikacije i čitave sisteme država u regionu.

Već viđen scenario

Slični incidenti već su se dešavali u Crvenom moru, gde su presečeni podmorski kablovi izazvali ozbiljne prekide u radu mreža.

U tim događajima pominjala se i uloga jemenskih Huta, koje podržava Iran, a koji su ranije otvoreno pretili ovakvim potezima.

Signal ili upozorenje?

Iako se u izveštaju ne govori direktno o konkretnim planovima, mnogi analitičari ovakve poruke vide kao upozorenje — ili čak signal da bi nova vrsta sukoba mogla da se vodi daleko od očiju javnosti.

Jer u svetu koji zavisi od digitalnih veza, dovoljan je jedan prekid — da sve stane.