U Srbiji će u četvrtak, 23. aprila tokom dana biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije i dnevne temperature od 0 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, sredinom dana i posle podne i jak.

- Sutra ujutru ponegde slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije. Vetar slab i umeren severozapadni, sredinom dana i posle podne i jak. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni.

U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 18 stepeni.

U narednih sedam dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevne temperature, a kiša i lokalni pljuskovi očekuju se ponegde krajem perioda.

BONUS VIDEO: