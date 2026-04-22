Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ne postoji rok za prekid vatre sa Iranom, niti dogovor o novom datumu pregovora.

On je u intervjuu za Foks njuz rekao da je "na neodređeno vreme" produžio prekid vatre sa Iranom, demantujući medijske navode da ga je produžio za tri do pet dana.

Govoreći o dva teretna broda koja su ranije danas iranske snage zauzele u Ormuskom moreuzu, Tramp je rekao da "to nisu bili američki brodovi", i dodao da će nastaviti da prati situaciju. Na pitanje kad bi rat mogao da se završi, on je rekao da "nema vremenskog okvira" i da "nema žurbe".

"Ljudi govore da želim što pre to da završim zbog izbora, što nije istina", rekao je Tramp. Ocenio je da iranskim vlastima više štete nanosi pomorska blokada nego bombardovanje.

"Blokade se plaše čak i više od bombardovanja. Godinama su bili pod bombama, ali mrze blokadu. A kada se bušotine jednom pokvare, ponekad ostanu zauvek zatvorene", rekao je Tramp.

Američki predsednik je dodao da je iranski šef diplomatije Abas Arakči "pametan čovek" i da će biti u iranskoj delegaciji kada ponovo budu pokrenuti pregovori Irana i SAD.