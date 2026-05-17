Uran je planeta naglih promena i često donosi nestabilnost, pa su mnogi pripadnici ovog znaka u proteklom periodu doživeli velike promene u odnosima i poslu, kao i lične krize.

Iako je ovaj period bio izuzetno težak, astrolozi smatraju da je istovremeno doneo i lični rast i ojačao karakter. Bikovi su, prema astrolozima bili pod najjačim uticajem Uranove energije, što im je posebno teško padalo. Sada, sa promenom položaja Urana u novi znak, Bikovi ulaze u fazu većeg mira, stabilnosti i novih prilika.

Astrolozi navode da bi u ovom periodu mogli doći bolji poslovni i finansijski izgledi, kao i osećaj da se stvari konačno „slažu na svoje mesto“. Bikovi sada privlače dobru energiju, smiruju um.

Ipak, ističe se i da prelaz iz haotičnog u stabilniji period može zahtevati prilagođavanje, jer je potrebno ponovo uspostaviti unutrašnju ravnotežu nakon dugotrajne nestabilnosti, piše Your Tango.

Mlad Mesec 17. maja Bikovima donosi nove početke i prilike, uz snažan osećaj samopouzdanja i motivacije, dok 18. maja Mars ulazi u znak Bika a Venera u znak Raka, što pojačava energiju i društveni život. Lakše upoznajete nove ljude i otvarate se za nova iskustva.

Sunce ulazi u Blizance 20. maja, a 31. maja Pun Mesec u Strelcu Bikovima donosi fokus na finansije i rezultate rada, kao i mogućnost da dodatno unaprede svoj profesionalni i materijalni status, navode astrolozi.