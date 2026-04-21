Majka učesnice rijalitija Sofije Janićijević, Brankica Janićijević, odlučila je da prvi put progovori o aktuelnim dešavanjima iz Elite 9.

Javnost su preplavile fotografije i snimak na kojem se vidi kako Sofija razmenjuje nežnosti sa izvesnim Danetom (70), a njena majka je poručila da je spremna da se ćerke odrekne ukoliko se ispostavi da je to istina.

Brankica tvrdi da je pomenuti čovek fan njene ćerke i ističe da ga je i sama upoznala, kao i da je bio u njihovoj kući, ali da između njih nema ničega.

-Zgranuta sam, ne mogu da verujem. Čovek se predstavljao kao fan i podrška, slao je garderobu. Videli su se dva–tri puta, tu je bilo mnogo ljudi, svi su se fotografisali sa njom, a na kraju gospodin Dane šalje razne gluposti da je ona verena za njega. Kada bih znala da je moja ćerka verena za čoveka od 68 godina, zadavila bih je. Bila sam u policiji i ponovo sam prijavila sve, to sam i tamo rekla. Ne verujem niti znam za to - istakla je ona na početku.

Zatim se osvrnula na komentare da ga je Sofija navodno koristila finansijski, te da je od njega dobijala razne skupocene poklone.

-On je dobrovoljno slao garderobu, niko ga nije vukao za rukav da joj šalje novac dok je bila napolju i dok nije dobila honorar. Inače, devojka je dala hakeru šifru za Instagram, a on je to iskoristio i promenio je dok je bila napolju. Telefon je kod mene i vidim da su poruke pisane i brisane, primetila sam da neko ulazi na njen profil. Zamenila sam šifru i mislim da su to iskoristili i pisali poruke u njeno ime. Devojka od 27 godina da piše "srce i dušo", pa gde to ima? Nije ona neka kalaštura, ona je jedinica i ima sve. Ostala sam bez teksta, ne znam šta da kažem. Sve sam prijavila policiji, a advokatu sam dala prepiske - dodala je Brankica.

"Odreći ću je se"

U međuvremenu se pojavio i snimak na kojem se njih dvoje ljube, a njena majka je priznala da je ostala u šoku kada je to čula.

-Nisam videla to, tek sam ušla u kuću, ne mogu da verujem. Ne znam šta da kažem, ne mogu da poverujem u to. Ne znam da je ona bila u emotivnoj vezi sa starcem od 68 godina. Jedan momak montira fotografije, ne znam koliko profila dnevno pravi, pa šalje i objavljuje. I taj snimak ćemo videti da li je montaža ili istina. Zar mislite da bih ja kao majka primila u kuću čoveka da znam da je moja ćerka sa njim i da ima toliko godina? Jesam li poludela? - govorila je uznemireno i dodala:

-Mislim da je ovo nameštaljka. Pre petnaestak dana neko je objavio: "Da nije bilo mene, Dane bi kupio automobil", i to je bilo pre Sofijinog ulaska. Mislim da je sve unapred smišljeno. Nije on njoj kupovao brendiranu garderobu. Priča da nam je sređivao kupatilo i opremao kuću, ali to ništa nije tačno. Kupatilo nije ni renovirano, samo smo kupile neke elemente. Njena greška je što se odmah pohvali i zbliži sa fanovima i odmah im kaže sve šta radi, a on to sada koristi. Protiv Terze nemam apsolutno ništa, ako se vole, neka budu srećni. Protiv Terze sam bila prošle godine kada ju je ostavio na cedilu i bio sa drugim devojkama, pa gde je tu ljubav? Milicu si ostavio trudnu na cedilu. Daj Bože da ovo nije istina, ne dao joj Bog, odreći ću je se - zaključila je za Blic.

Alo/Blic