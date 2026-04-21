Sukob između pape Lava XIV i Donalda Trampa prerasta u otvoreni verbalni rat – i to nije samo još jedna politička svađa, već scenario koji se kroz istoriju ponavlja sa zastrašujućim posledicama.

Kako prenose svetski mediji, oštra razmena poruka izbila je nakon papinih poziva na mir, u trenutku kada tenzije na Bliskom istoku dodatno rastu.

Papa je poslao poruku koja je odjeknula svetom:

„Bog ne sluša molitve onih koji vode rat“

Istovremeno je ocenio da su pretnje o „uništenju čitave civilizacije“ neprihvatljive.

TRAMP UZVRATIO BEZ ZADRŠKE

Reakcija iz Vašingtona stigla je odmah.

Donald Tramp je poručio da je papa: „slab po pitanju kriminala i loš u spoljnoj politici“

Njegovi saradnici otišli su i korak dalje, tvrdeći da je sukob na Bliskom istoku: „pravedan rat koji se vodi u ime Isusa Hrista“

Ovakva retorika dodatno je podigla tenzije između Vatikana i Bele kuće.

ISTORIJA KOJA LEDI KRV

Ovo nije prvi put da papa ulazi u sukob sa svetskim liderima.

Naprotiv — istorija pokazuje da su takvi sukobi često bili uvod u velike prekretnice.

ATILA – “BIČ BOŽIJI” KOJI JE STAO

Godine 452. hunskog vođu Atilu ništa nije moglo da zaustavi.

Evropa je gorela, Rim je bio na ivici pada.

A onda je papa Lav I izašao pred njega – bez vojske.

Prema istorijskim zapisima, Atila se povukao nakon susreta i nikada nije osvojio Rim.

NAPOLEON – MOĆ KOJA NIJE POŠTEDELA PAPU

Napoleon Bonaparta je otišao još dalje.

Nakon osvajanja Italije:

papa Pije VI je uhapšen i umro u progonstvu

papa Pije VII je takođe završio u zatvoru

Sukob sa Vatikanom postao je deo njegove političke borbe za dominaciju.

20. VEK – NAJTEŽI TESTOVI

Papa Pije XII našao se između nacizma i sveta u ratu.

Optuživan je da nije dovoljno javno osudio zločine, dok su njegovi saradnici tvrdili da je tajnom diplomatijom spasavao živote.

Kasnije, tokom Hladnog rata:

Vatikan je otvorio dijalog sa Istokom

Jovan Pavle II podržao je pokret Solidarnost i uticao na pad komunizma u Evropi

TRAMP I VATIKAN – SUKOB KOJI TRAJE

Tokom prethodnih godina, odnosi između Trampa i Vatikana već su bili napeti.

Papa Franja kritikovao je:

zidove prema migrantima

klimatsku politiku SAD

Ali je izbegavao direktne napade.

Sada se situacija menja.

ZAŠTO JE OVO OPASNO

Za razliku od ranijih sporova, ovaj sukob dolazi u trenutku:

globalnih tenzija

rata na Bliskom istoku

podela unutar Zapada

Zato mnogi upozoravaju:

-kada papa i svetski lider uđu u otvoren sukob – istorija pokazuje da posledice nikada nisu male