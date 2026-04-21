Sukob između pape Lava XIV i Donalda Trampa prerasta u otvoreni verbalni rat – i to nije samo još jedna politička svađa, već scenario koji se kroz istoriju ponavlja sa zastrašujućim posledicama.
Kako prenose svetski mediji, oštra razmena poruka izbila je nakon papinih poziva na mir, u trenutku kada tenzije na Bliskom istoku dodatno rastu.
Papa je poslao poruku koja je odjeknula svetom:
„Bog ne sluša molitve onih koji vode rat“
Istovremeno je ocenio da su pretnje o „uništenju čitave civilizacije“ neprihvatljive.
TRAMP UZVRATIO BEZ ZADRŠKE
Reakcija iz Vašingtona stigla je odmah.
Donald Tramp je poručio da je papa: „slab po pitanju kriminala i loš u spoljnoj politici“
Njegovi saradnici otišli su i korak dalje, tvrdeći da je sukob na Bliskom istoku: „pravedan rat koji se vodi u ime Isusa Hrista“
Ovakva retorika dodatno je podigla tenzije između Vatikana i Bele kuće.
ISTORIJA KOJA LEDI KRV
Ovo nije prvi put da papa ulazi u sukob sa svetskim liderima.
Naprotiv — istorija pokazuje da su takvi sukobi često bili uvod u velike prekretnice.
ATILA – “BIČ BOŽIJI” KOJI JE STAO
Godine 452. hunskog vođu Atilu ništa nije moglo da zaustavi.
Evropa je gorela, Rim je bio na ivici pada.
A onda je papa Lav I izašao pred njega – bez vojske.
Prema istorijskim zapisima, Atila se povukao nakon susreta i nikada nije osvojio Rim.
NAPOLEON – MOĆ KOJA NIJE POŠTEDELA PAPU
Napoleon Bonaparta je otišao još dalje.
Nakon osvajanja Italije:
- papa Pije VI je uhapšen i umro u progonstvu
- papa Pije VII je takođe završio u zatvoru
Sukob sa Vatikanom postao je deo njegove političke borbe za dominaciju.
20. VEK – NAJTEŽI TESTOVI
Papa Pije XII našao se između nacizma i sveta u ratu.
Optuživan je da nije dovoljno javno osudio zločine, dok su njegovi saradnici tvrdili da je tajnom diplomatijom spasavao živote.
Kasnije, tokom Hladnog rata:
- Vatikan je otvorio dijalog sa Istokom
- Jovan Pavle II podržao je pokret Solidarnost i uticao na pad komunizma u Evropi
TRAMP I VATIKAN – SUKOB KOJI TRAJE
Tokom prethodnih godina, odnosi između Trampa i Vatikana već su bili napeti.
Papa Franja kritikovao je:
- zidove prema migrantima
- klimatsku politiku SAD
Ali je izbegavao direktne napade.
Sada se situacija menja.
ZAŠTO JE OVO OPASNO
Za razliku od ranijih sporova, ovaj sukob dolazi u trenutku:
- globalnih tenzija
- rata na Bliskom istoku
- podela unutar Zapada
Zato mnogi upozoravaju:
-kada papa i svetski lider uđu u otvoren sukob – istorija pokazuje da posledice nikada nisu male
