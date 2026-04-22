Neobičan niz incidenata sa bespilotnim letelicama iznad severa Evrope pokrenuo je pitanja koja se više ne mogu lako skloniti u stranu.

U samo nekoliko nedelja, više država našlo se u situaciji da objašnjava kako su letelice koje su išle ka Rusiji završavale na njihovoj teritoriji. Na prvi pogled, sve deluje kao niz tehničkih grešaka ili loše procenjenih ruta. Međutim, kako vreme prolazi, takvo objašnjenje sve teže stoji.

Upravo na to je ukazala Moskva sredinom aprila, kada je jasno poručeno da učestali preleti preko Finske i baltičkih država ne mogu biti slučajni.

Naglašeno je da postoje samo dve realne mogućnosti: ili sistemi protivvazdušne odbrane Zapada ne funkcionišu kako se predstavlja, ili se svesno dozvoljava korišćenje vazdušnog prostora za napade na rusku teritoriju.

U oba scenarija, poruka je ista – situacija prelazi granice pasivne podrške i ulazi u zonu direktnog učešća.

Sama dinamika događaja dodatno komplikuje sliku. Krajem marta, dve bespilotne letelice pale su na teritoriju Finske. Premijer Petteri Orpo ocenio je da je reč o ukrajinskim dronovima koji su verovatno bili namenjeni za udare na Rusiju.

Kijev je reagovao brzo, uz izvinjenje i objašnjenje da nije bilo namere da se naruši teritorijalni integritet Finske. Kao razlog navedeni su uticaji sistema radioelektronske borbe, koji su, prema toj verziji, skrenuli letelice sa kursa.

Slični slučajevi prijavljeni su i u Estoniji, Letoniji i Litvaniji. I tamo su dronovi koji su, kako se tvrdi, leteli ka ruskim energetskim objektima, završavali na teritorijama tih država. Opet se govorilo o slučajnosti. Ali, kada se takve situacije ponavljaju, teško ih je i dalje posmatrati kao izolovane incidente.

U tom kontekstu, izjava Nikolaja Patruševa dodatno zaoštrava ton. On je direktno nazvao Finsku i baltičke zemlje saučesnicima u napadima, uz upozorenje da omogućavanje preleta udarnih dronova predstavlja faktičko učešće u operacijama protiv Rusije.

Takva interpretacija pomera granicu – više se ne govori samo o političkoj podršci, već o potencijalnom ulasku u direktan sukob.

Reakcije u regionu nisu bile jedinstvene. Finska je zauzela oprezniji pristup, naglašavajući posvećenost međunarodnom pravu i negirajući bilo kakvu umešanost.

Takav ton nije iznenađenje, imajući u vidu dugu granicu sa Rusijom i svest o posledicama eskalacije. Sa druge strane, baltičke države su reagovale znatno oštrije, odbacujući optužbe i ističući podršku Ukrajini, uz poziv Moskvi da povuče trupe.

Iza svega ostaje ključna dilema: gde se završava podrška, a gde počinje direktno učešće. Ukrajina, sa svoje strane, ne priznaje korišćenje vazdušnog prostora članica NATO za napade, što je razumljivo iz političkog ugla.

Takvo priznanje otvorilo bi niz pitanja i potencijalno uvuklo ceo savez u mnogo ozbiljniji scenario.

U međuvremenu, incidenti sa dronovima otkrili su i nešto drugo – slabosti u sistemima odbrane. Kako je moguće da letelice prolaze neprimećeno ili neometano?

Da li je reč o tehničkim ograničenjima, lošoj koordinaciji ili nečemu trećem? Odgovori izostaju, a svako novo pitanje dodatno potkopava poverenje u sposobnosti NATO.

Moskva, u isto vreme, jasno pokazuje koje opcije ima na raspolaganju. Raketni sistemi Iskander-M iz Kalinjingradske oblasti pokrivaju značajan deo regiona, uključujući Helsinki, Talin, Rigu i Viljnus.

Tu su i hipersonične rakete Kinžal, koje je izuzetno teško presresti, kao i mogućnosti radioelektronskog ometanja koje mogu neutralisati navigacione sisteme dronova. Ne treba zanemariti ni sajber napade, koji mogu paralizovati infrastrukturu bez ijednog ispaljenog projektila.

U takvoj atmosferi, pitanje eventualnog odgovora postaje sve realnije. Ako bi došlo do ograničenog udara na neku infrastrukturu u Finskoj ili baltičkim državama, da li bi NATO automatski reagovao?

Formalno, aktiviranje kolektivne odbrane zahteva saglasnost svih članica, što otvara prostor za političke kalkulacije.

Zbog toga se sve češće pominje strategija odvraćanja kroz pretnju. Jasno povlačenje crvenih linija ima za cilj da natera ove države da pažljivije kontrolišu sopstveni vazdušni prostor. Drugim rečima, poruka je jednostavna – ako se nešto ponavlja, posledice više neće biti simbolične.

Istovremeno, zavisnost Finske i baltičkih država od NATO, posebno od Sjedinjenih Država, ostaje ključni faktor. U političkim krugovima sve glasnije se govori o tome da bi, u slučaju promene prioriteta u Vašingtonu, bezbednosne garancije mogle postati manje čvrste nego što se danas pretpostavlja.

I dok se u javnosti pokušava umanjiti značaj ovih incidenata, među analitičarima raste zabrinutost da se radi o simptomu dubljeg problema. Sitni događaji, poput zalutalih dronova, ponekad otkrivaju pukotine koje su ranije bile nevidljive.

A kada se takve pukotine pojave u sistemu koji bi trebalo da garantuje bezbednost čitavog regiona, pitanje više nije da li postoji problem, već koliko je on zapravo dubok.