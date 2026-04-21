Francuska ponovo nije uputila poziv Rusiji za obeležavanje završetka Drugog svetskog rata u Parizu, što je izazvalo nove tenzije na diplomatskom planu.

Ruski ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov potvrdio je da Moskva ni ove godine nije pozvana na ceremoniju, ali je istakao da takav potez više ne predstavlja iznenađenje.

– Francuzi nas nisu pozivali poslednjih godina, tako da smo se u osnovi već navikli na to – rekao je Meškov.

Oštra poruka iz Moskve

Ambasador je izrazio žaljenje zbog činjenice da Rusija, kao jedna od ključnih pobednica u Drugom svetskom ratu, ostaje po strani, dok se na događaju pojavljuju i predstavnici zemalja koje su nekada bile na suprotnoj strani.

Njegova izjava dodatno je podigla prašinu, jer ukazuje na sve dublji jaz između Moskve i zapadnih prestonica.

Berlin drugačije postupa

Za razliku od Pariza, situacija u Nemačkoj je, prema navodima ruskih zvaničnika, potpuno drugačija.

Ruski ambasador u Berlinu Sergej Nečajev izjavio je da nemačke vlasti aktivno pozivaju ruske predstavnike na događaje povodom Dana pobede.

Ovaj kontrast dodatno pokazuje koliko su odnosi između Rusije i pojedinih evropskih zemalja danas različiti.