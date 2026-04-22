Šta Hrvatska planira da zabrani?

Vlada u Zagrebu želi da podigne kvalitet turizma i uvede red u "party" zone kroz tri ključne mere:

Energetska pića pod ključem: Planirano je da se maloletnicima zabrani kupovina energetskih pića, koja će se tretirati strogo poput alkohola.

Kraj pijančenju na ulici: Lokalne vlasti dobijaju odrešene ruke da uvedu zabranu konzumiranja alkohola na javnim površinama u zonama koje su najviše pogođene bukom.

Brutalne kazne za "stan na dan": Za neregistrovane apartmane koji se oglašavaju preko platformi, kazne će iznositi neverovatnih 130.000 evra.

Austrijanci ne štede reči kritike

Dok zvanični Zagreb veruje da će ove mere ojačati zdravstvenu zaštitu i smanjiti buku, austrijski turisti su, sudeći po komentarima na portalu "Heute", veoma sumnjičavi. Mnogi smatraju da Hrvatska preteruje i da će se mere u praksi teško sprovoditi.

- Može se preterati sa regulisanjem svega. Baš me zanima kako će to zaista kontrolisati - piše jedan od čitalaca.

Drugi pak smatraju da se ovim odlukama Hrvatska svesno odriče dela prihoda.

- Zašto čovek uvek mora da izmišlja nešto novo da bi sam sebi naneo štetu, to neka razume ko hoće - piše drugi čitalac.

Hoće li se turistički tokovi samo izmestiti?

Glavni strah austrijskih putnika je da će ove zabrane samo "oterati" problem na drugu lokaciju, umesto da ga reše. Jedna od glavnih poruka je da mladi, koji su glavni posetioci partija, neće prestati da troše, već će samo promeniti destinaciju.

- Maturske ekskurzije će se održavati negde drugde. Deci nije nikakav problem da sednu u autobus i produže malo dalje - glasi jedan od trezvenih komentara koji sumira stav da bi stroga pravila mogla da isprazne hrvatske plaže u korist konkurencije, piše Telegraf.