Trampova administracija je u četvrtak uzvratila nakon što su internetom počeli da kruže snimci na kojima se čini da je 79-godišnji predsednik SAD zadremao u svojoj stolici tokom događaja u Ovalnom kabinetu posvećenog energetici.

U jednoj viralnoj objavi, koja je imala više od četiri miliona pregleda, tvrdilo se da je Tramp „potpuno zaspao“ tokom obraćanja, uz sarkastično pitanje koliko će vremena proći pre nego što Bela kuća bude tvrdila da je samo „trepnuo“.

Bela kuća je potom reagovala na te tvrdnje.

„Njegove oči su bukvalno otvorene na snimku koji ste objavili“, uzvratio je nalog Rapid Response, uz psovke i uvrede u nastavku.

Odgovor pun uvreda bio je najnoviji pokazatelj da su Trampovi saradnici postali sve osetljiviji na tvrdnje da predsednik ima običaj da zadrema tokom javnih nastupa, piše Dejli Bist.

Portparol Dejvis Ingl je u odgovoru za pomenuti portal odbacio optužbe i rekao da je Tramp "najpametniji, najpristupačniji i najenergičniji predsednik u američkoj istoriji".

Dodao je da predsednik "radi danonoćno kako bi zemlja bila još veća nego ikada ranije".

Polemika oko navodnog spavanja prenela se i u Kongres u sredu, kada je kongresmen Ted Liju suočio državnog sekretara Marka Rubija sa nizom snimaka za koje je tvrdio da prikazuju Trampa kako drema tokom sednica kabineta i drugih javnih događaja.

Rubio je negirao tvrdnje, navodeći da ga Tramp redovno zove u 2 ujutru i u 5 ujutru, da radi do kasno u noć i da ima više energije od ljudi koji su decenijama mlađi od njega.

Administracija je poslednjih nedelja pokušavala da uguši spekulacije o Trampovom zdravlju, posebno nakon što su internetom počeli da kruže brojni snimci na kojima se vidi kako zatvara oči tokom javnih događaja.

Tramp je dosledno odbacivao zabrinutost u vezi sa svojim zdravljem, tvrdeći da su izveštaji o tome da zaspi tokom događaja preuveličani i da su sastanci kabineta jednostavno „smrtno dosadni“.