Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i lider Kremlja Vladimir Putin sada moraju "sami da reše" pitanje rusko-ukrajinskog rata.

Trampa su novinari pitali da li želi, nakon što je Zelenski ponudio Putinu lični sastanak, da prvo obavi razgovor bez učešća SAD.

"Nemam ništa protiv. Mislim, neka sami to shvate. Ja sam ih doveo u ovu situaciju i mislim da će sve uspeti", odgovorio je američki predsednik.

Takođe je izrazio uverenje da se "bliži trenutak kada pitanje između Rusije i Ukrajine mora biti rešeno".

„Ovo je rat koji nikada nije trebalo da se desi. Nikada se ne bi desio da sam ja predsednik. Ali mislim da će se sve srediti“, dodao je Tramp.









