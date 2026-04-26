Četiri decenije nakon Černobilska nuklearna katastrofa, svet i dalje otkriva njene posledice – ne samo kroz napuštene gradove i radioaktivne zone, već kroz sudbine ljudi koji su rođeni nakon eksplozije. Jedna od najpotresnijih priča dolazi iz Belorusije i govori o dečaku koji je od rođenja nosio posledice ove tragedije.

Rođenje u senci radijacije

Igor Pavlovec rođen je 3. marta 1987. godine, samo godinu dana nakon katastrofe. Njegova majka bila je izložena radijaciji pre nego što je saznala da je trudna, što je ostavilo teške posledice.

Igor je rođen bez desne ruke, sa ozbiljnim deformitetima nogu. Njegovo telo postalo je simbol posledica koje radijacija može ostaviti na nerođenu decu.

Detinjstvo bez porodice

Zbog teškog zdravstvenog stanja, Igor je ubrzo nakon rođenja odvojen od roditelja i smešten u sirotište u Minsku.

Tamo je proveo prvih šest godina života, bez porodične brige i pažnje. Bio je neuhranjen, slab i daleko od detinjstva kakvo bi svako dete trebalo da ima.

Ipak, uprkos svemu, ostao je vedar. Imao je jednostavnu želju koja ga nikada nije napuštala – želeo je ruku.

Susret koji menja život

Početkom devedesetih godina njegov život se menja. Humanitarac Viktor Mici posetio je sirotište i upoznao Igora.

Dečak mu je prišao i ponudio parče hleba – gest koji je promenio njegovu sudbinu.

Priča o Igoru ubrzo je stigla do medija, a ljudi su reagovali neverovatnom brzinom. Prikupljen je novac za njegovo lečenje i omogućeno mu je da ode u Veliku Britaniju.

Novi život i nova šansa

U Ujedinjenom Kraljevstvu Igor je dobio protezu, ali i nešto mnogo važnije – porodicu. Usvojili su ga Barbara i Roj Benet, koji su mu pružili ljubav i podršku kakvu ranije nije imao.

Novi život nije bio lak. Morao je da nauči jezik, prilagodi se sredini i nauči da živi sa protezom. Ipak, nije odustajao.

„Ako nešto želim, dobiću to“, govorio je.

Danas: život uprkos svemu

Igor je kasnije postao britanski državljanin i uspeo da izgradi stabilan i srećan život. Danas je porodičan čovek, suprug i otac troje dece.

Njegova priča je dokaz da čak i najteže okolnosti mogu biti prevaziđene.

Nasleđe Černobilja koje i dalje traje

Priča Igora Pavloveca podseća nas da posledice Černobilja nisu samo istorija – one i dalje žive kroz ljude koji su pogođeni ovom katastrofom.

U moru tragedije, njegova sudbina ostaje primer snage, upornosti i nade.