Uspeli smo da pređemo Ormuski moreuz, uprkos dronu koji je ispaljen na nas, kaže za potal "24ur" slovenački mornar Marko Kreslin iz Murske Sobote.

Kreslin je prvi oficir palube na nemačkom kruzeru. Veliki putnički brod je bio zaglavljen u Abu Dabiju pre skoro dva meseca, a sada je konačno uspeo da pređe opasni moreuz.

Režim plovidbe u Ormuskom moreuzu ostaje neizvestan, a plovidba je pre svega opasna.

Iranski dron je pao u more samo oko 150 metara od nemačkog putničkog kruzera, koji je posada, u kojoj je bio 28-godišnji Marko Kreslin iz Murske Sobote, u petak vodila kroz Ormuski moreuz.

- Pre nego što smo stigli do Ormuskog moreuza, oko dva sata popodne, dobili smo poruku putem radija od iranske milicije da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren i da će pucati na svaki brod koji pokuša da prođe kroz Hormuz, što su potom i nama učinili, i uspeli su, kaže za 24ur Kreslin, prvi oficir na nemačkoj krstarici Mein Schiff 4.

Nisu stali, sve se dogodilo veoma brzo; plovili su maksimalnom brzinom jer je vlasnik broda želeo da što pre napuste opasno područje.

- Svi smo bili na svojim pozicijama i upravljali smo brodom. Svi ostali, koji nisu imali nikakve dužnosti, bili su na najbezbednijem mestu na brodu tokom ta četiri sata, dok smo mi bili u toj zoni prolaza kroz Hormuz, odnosno duboko u unutrašnjosti, na najnižim palubama.

Nisu sami prešli moreuz - još četiri broda su plovila pored njih, prenose mediji.

Kreslin je čekao u luci Abu Dabi skoro dva meseca, nakon što je u februaru obavio nekoliko turističkih krstarenja po Orijentu. Nakon izbijanja sukoba, putnici su u roku od nekoliko dana prebačeni u avione, a šest krstarica je ostalo zarobljeno u Persijskom zalivu. Poslednji od njih je pobegao juče.

- Postojale su dve opcije. Jedna sa iranske strane - da napuste Hormuz kroz iranske teritorijalne vode... Ova opcija je postojala nekoliko dana ranije, ali vlasnik broda se nije odlučio za nju jer bi morao da plati iranskim vlastima za prolaz.

Ali čak i sa plaćanjem, kaže on, i dalje ne bi bili bezbedni od napada.

Velika pretnja sa iranske strane je i minsko polje. Odlučili su da plove duž omanske strane, piše slovenački 24ur.

