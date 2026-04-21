Na ekspediciji u planinama Pamir u Tadžikistanu planinarka Lusi Šepard je 2018. godine krenula na uspon na dva vrha viša od 7.000 metara.

Krenula je sa Timom, svojim partnerom, i delovalo je da će sve biti u redu.

Zla slutnja od samog početka planinarske akcije

Ali, od samog dolaska na planinu osećala je zlu slutnju, intuiciju koju nije mogla da objasni.

„Od trenutka kada sam stigla u Tadžikistan imala sam predosećaj da nešto nije u redu, ali nisam mogla da objasnim zašto. Nije to bio strah koji možete da imenujete, već više kao tihi, stalni nemir koji vam ne da mira“, prisetila se Lusi.

U kamp na planini došli su helikopterom koji je bio star i oštećen, leteo je nisko iznad oštrog ledenog terena. Nakon što ih je ostavio, ostali su izolovani sa nekolicinom drugih penjača, uz dogovoreni povratak tek mesec dana kasnije.

Planinari su se svakodnevno suočavali sa strmim ledenim usponima, pukotinama u glečerima i stalnom pretnjom odrona i lavina. Posebno je bilo opasno ostajati na određenim delovima planine posle podne, kada je led počinjao da se topi.

Znala je da mora da uđe u helikopter

Osećaj da će se nešto loše dogoditi bio je stalno prisutan:

„Od trenutka kada su nas ostavili na glečeru imala sam osećaj da nešto jednostavno nije kako treba. Nije to bio strah od neuspeha niti od toga da ću nekoga razočarati – takve sam situacije već prošla. Ovo je bilo drugačije. Kao da mi nešto stalno govori da moramo da siđemo s planine, i taj osećaj nije nestajao“, rekla je Lusi

Na kraju su odlučili da odustanu od uspona na vrh na visini od oko 6.800 metara. Vratili su se u kamp i čekali helikopter. Nekoliko dana kasnije začuli su zvuk helikoptera – ali let nije bio namenjen njima. U poslednjem trenutku dobili su priliku da se ukrcaju.

„Rekli su nam da, ako budemo brzi, možemo da stanemo. Sve se dogodilo u sekundi – samo smo zgrabili stvari i potrčali. Bila sam potpuno iscrpljena, jedva sam disala zbog visinske bolesti, ali sam znala da moramo da uđemo u taj helikopter“, objasnila je.

Let im je spasao život

Lusi je kasnije shvatila da im je ulazak u helikopter, bukvalno - spasao život.

Helikopter se, naime, dan kasnije vratio po druge planinare. Ali, helikopter se srušio na planinu. Poginulo je 5 osoba, piše Guardian.

Posebno potresna bila je činjenica da su dvoje poginulih sedeli upravo na mestima na kojima su dan ranije sedeli Lusi i Tim. Rep helikoptera udario je u ledenu formaciju i otpao, zbog čega je letelica pala.