Glumac Nenad Jezdić sinoć je naprasno prekinuo izvođenje predstave "Knjiga o Milutinu", a tome je prethodila neprijatna situacija koju je izazvao čovek iz publike.

Već nakon prvih pola sata izvođenja predstave i pokušaja da na suptilan način objasni čoveku iz publike koji ga je snimao da prekine to da radi, Jezdić je morao i da mu se obrati.

- Skloni to iz ruke - doviknuo je Jezdić sa pozornice.

Dok je glumac vodio priču na bini koja traje dva sata, jedan čovek iz trećeg reda zabavljao se telefonom. Dok su se iza Jezdića smenjivale fotografije stradalog naroda, muškarac iz publike je snimao monodramu. Ovaj pokušaj nije sprečen iako je pre početka predstave nekoliko puta publika zamoljena da odloži telefone, a i predočeno je da je zabranjeno snimanje i fotografisanje.

Jezdić je pucnuo prstima, još u ulozi, mimikom pokazujući da se obori telefon, ali čovek je nastavio da snima. Videlo se da je taj telefon koji svetli u mraku ometao i publiku koja je bila tik uz gospodina s telefonom.

Kako prenose prisutni na predstavi, muškarac se na opomenu Jezdića nasmejao, a onda je neko iz publike dobacio da nema snimanja i fotografisanja. Tek tada je čovek zaozbiljno shvatio stvar i spustio telefon.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: