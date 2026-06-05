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Izraelske snage i borci Hezbolaha pokrenuli su napade samo nekoliko sati nakon što su se Izrael i Liban u sredu složili da sprovedu prekid vatre — pod uslovom da se okončaju napadi Hezbolaha.

Hezbolah nije strana u sporazumu, a vođa ove militantne grupe koju podržava Iran odbacio je pakt.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u četvrtak da bi bio otvoren za sastanak sa novim vrhovnim vođom Irana ako se postigne sporazum o okončanju rata. Takođe je tvrdio da je „postignut napredak“ u okončanju borbi u Libanu.

Predstavnički dom je juče usvojio rezoluciju kojom se ograničavaju Trampova ratna ovlašćenja u Iranu, što je značajna kritika predsedniku i načinu na koji se sukob vodi.

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Iran tvrdi da je upozorio američke ratne brodove u Omanskom zalivu

Iranska mornarica saopštila je da je ispalila upozoravajuće rakete i dronove prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu, optužujući Sjedinjene Američke Države za ometanje pomorskog saobraćaja i zaplenu trgovačkih i naftnih brodova.

Prema navodima iranskih državnih medija, Teheran tvrdi da su američke pomorske aktivnosti ugrozile bezbednost plovidbe u regionu, preneo je Rojters.

S druge strane, Američka indo-pacifička komanda je saopštila da su američke snage tokom noći u Indijskom okeanu presrele sankcionisani brod bez državljanstva "M/T Davina".

U objavi na društvenoj mreži Iks američka komanda je navela da će nastaviti sa sprovođenjem pomorskih operacija usmerenih na razbijanje ilegalnih mreža i presretanje plovila za koja smatra da pružaju materijalnu podršku Iranu.

Šok navodi iz Teherana: Iranska mornarica "oterala" američke razarače?

Vojska Islamske Republike Iran saopštila je da su, nakon upozoravajućih hitaca koje je iranska mornarica ispalila na američke razarače "USS Truxtun" i "USS Mason", u okviru, kako navode, odgovora na "pomorske provokacije" SAD, ti brodovi napustili Omanski zaliv i uputili se ka Indijskom okeanu.

Novi izraelski udar na Liban

Izraelska vojska izvela je vazdušni napad na grad Sarafand na jugu Libana, prenose mediji.

Izrael nastavlja ratnu kampanju

Izraelski dronovi izveli su dva vazdušna udara na grad Kafr Ruman na jugu Libana:

Jedna osoba poginula, dve povređene u izraelskim napadima na južni Liban

Najmanje jedna osoba je izgubila život, a dve su ranjene u izraelskom napadu tokom noći na jugu Libana.

Jedna osoba je poginula u izraelskom vazdušnom napadu tokom noći na zgradu u gradu Dueir, na jugu Libana, prenosi libanska nacionalna novinska agencija NNA.

U napadu je takođe ranjena još jedna osoba.

Hezbolah odbacuje prekid vatre dok Izrael obećava da će zadržati trupe u Libanu

Hezbolah, koji podržava Iran, odbacio je novi predlog o prekidu vatre u Libanu, postignut uz posredovanje SAD, dok Izrael kaže da neće povući svoje snage niti obustaviti vojne operacije.

Ovakav razvoj događaja zakomplikovao je napore predsednika Donalda Trampa za širi regionalni mirovni sporazum.

Iran je postavio prekid vatre u Libanu kao uslov za svaki sporazum sa Vašingtonom i upozorio da bi mogao direktno da interveniše ako se izraelski napadi nastave.

SAD zabeležile najveći broj ljudi koji su podneli zahtev za naknadu za nezaposlenost od početka rata u Iranu

Zahtevi za naknadu za nezaposlenost u Sjedinjenim Državama dostigli su najviši nivo u poslednja četiri meseca prošle nedelje, što signalizira rastuću ekonomsku neizvesnost koju pogoršava tekući sukob u Iranu, čak i dok je ukupni broj otpuštanja i dalje istorijski nizak.

Ministarstvo rada je u četvrtak saopštilo da su zahtevi za pomoć nezaposlenima u SAD za nedelju koja se završava 30. maja porasli za 13.000 na 225.000. Ovo je najveća brojka od početka februara, pre američkih i izraelskih napada na Iran, iako i dalje predstavlja istorijski nizak nivo. Analitičari koje je anketirao FactSet očekivali su 211.000 novih zahteva.

Oman obustavlja utovar nafte na terminalu Mina al Fahal nakon eksplozije, kažu izvori

Eksplozija u blizini omanskog terminala Mina al Fahal dovela je do obustave utovara nafte, rekle su danas dve osobe upoznate sa situacijom.

Eksplozija se dogodila u blizini vezova sa jednom bovom (SBM), između vezova SBM 1 i 2, zbog navodnog napada dronom, rekli su oni.

Nije odmah bilo jasno kada se napad dogodio.

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