Prema navodima tri izvora koji su govorili pod uslovom anonimnosti, prilagođeni raspored izvoza nafte već je prosleđen Kazahstanu i Nemačkoj.

Taj potez usledio je u trenutku narušenih političkih i poslovnih odnosa između Rusije i Nemačke zbog sukoba u Ukrajini, koji Berlin podržava.

Rusko Ministarstvo energetike nije odgovorilo na zahtev za komentar.

Nemačka je 2022. godine stavila lokalne jedinice najvećeg ruskog proizvođača nafte Rosnjefta pod starateljstvo, čime je preokrenula dugogodišnje energetske veze sa Rusijom, podseća agencija.

Izvoz kazahstanske nafte u Nemačku preko ruskog naftovoda "Družba" iznosio je 2,146 miliona metričkih tona, odnosno oko 43.000 barela dnevno u 2025. godini, što je povećanje od 44 odsto u odnosu na 2024.

Kazahstan snabdeva Nemačku naftom preko severnog ogranka "Družbe" koji prolazi kroz Poljsku, a isporuke su ranije više puta prekidane zbog napada ukrajinskih dronova na cevovod u Rusiji.

Rafinerija PCK u nemačkom gradu Švedtu, jedna od najvećih u zemlji, delimično se snabdeva kazahstanskom sirovom naftom transportovanom tim naftovodom nakon prekida isporuke ruske nafte od početka sukoba Moskve i Ukrajine 2022. godine, prenosi Tanjug.

