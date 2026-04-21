Prijave za plaćenu praksu u najvećoj domaćoj naftnoj kompaniji još uvek su otvorene! Konkurs za desetu sezonu programa prakse „NIS Calling” traje do 26. aprila, a detaljne informacije o programu, kao i link za prijavu dostupni su na sajtu kompanije NIS.
Ako si student četvrte godine ili master studija, apsolvent ili diplomac Mašinskog, Ekonomskog, Fakulteta organizacionih nauka, Elektrotehničkog, Fakulteta tehničkih nauka, Prirodno-matematičkog, Građevinskog, Saobraćajnog, Tehnološko-metalurškog, Tehnološkog, Rudarsko-geološkog i ostalih fakulteta sličnih usmerenja, onda je ovaj konkurs baš za tebe! „NIS Calling” praksa omogućiće ti inženjerski rad sa različitom vrstom opreme, rad u oblasti energetike ili automatizacije procesa, logistike, bezbednosti na radu i drugim oblastima.
Praksa traje 800 sati koje je moguće rasporediti tokom šest meseci, a obavlja se u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu. Svaki polaznik ima svog mentora koji ga vodi kroz unapred kreiran plan aktivnosti i usmerava u daljem karijernom razvoju. Polaznike očekuju i terenske posete kompanijskim lokacijama, obuke bitne za napredak karijere, projektni zadaci, kao i druženja. Početak je planiran za 15. jul, a na kraju programa postoji mogućnost zaposlenja u NIS-u.
Ovogodišnja sezona „NIS Calling” polaznicima donosi i dodatnu profesionalnu podršku tokom procesa prijave i selekcije – „Calling Support”, kako za odabrane kandidate, tako i za kandidate koji ne prođu proces selekcije, a koja može biti značajna za njihov dalji karijerni razvoj.
Zato, iskoristi priliku i prijavi se za praksu u kompaniji NIS!
Društvo
Sponzorisano
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Društvo
Najnovije
Društvo
Najčitanije
0min
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|99,51
|99,81
|100,11
|CAD
|72,65
|72,87
|73,09
|AUD
|71,2
|71,42
|71,63
|GBP
|134,32
|134,72
|135,12
|CHF
|127,11
|127,49
|127,87
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)