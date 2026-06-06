U saopštenju se navodi da je krivični postupak protiv šest poslaničkih kandidata iz stranke Karapetjana, koji je u kućnom pritvoru pod optužbom da je pozivao na rušenje vlade, pokrenut zbog "pranja novca u posebno velikim razmerama", prenose RAI Novosti.
Centralna izborna komisija juče je odbacila tužbu koju je podnela druga opoziciona grupa da se Jakoj Jermeniji zabrani učešće na izborima zbog optužbi za podmićivanje birača i nezakonito finansiranje kampanje.
Na parlamentarnim izborima koji se u nedelju održavaju u Jermeniji učestvovaće 18 stranaka i saveza, uključujući i Građanski ugovor Nikola Pašinjana koji rukovodi zemljom od 2018. godine.
Oko 2,4 miliona Jermena imaće pravo glasa na izborima, koji se takođe smatraju testom napora Pašinjana da sklopi mir sa dugogodišnjim neprijateljem Azerbejdžanom.
Ankete pokazuju da Jaka Jermenija ima podršku između 6 i 11 odsto birača, što je stavlja na drugo mesto iza Pašinjanove vladajuće stranke Građanski ugovor, koja ima značajnu prednost između 24 i 32 odsto.
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Jermenske vlasti uhapsile su danas šest kandidata proruske opozicione stranke Jaka Jermenija biznismena Samvela Karapetjana na parlamentarnim izborima koji će biti održani sutra, saopštila je pres-služba jermenskog Istražnog komiteta.
U saopštenju se navodi da je krivični postupak protiv šest poslaničkih kandidata iz stranke Karapetjana, koji je u kućnom pritvoru pod optužbom da je pozivao na rušenje vlade, pokrenut zbog "pranja novca u posebno velikim razmerama", prenose RAI Novosti.
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