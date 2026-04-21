Mason Vagner, 25-godišnji dizajner iz američke savezne države Viskonsin, nedavno je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je napravio jedinstvenu jaknu od garderobe pokojne majke jednog muškarca – pretvarajući uspomene u nosiv, lični komad odeće.

Njegova priča koja spaja emocije, održivu modu i kreativno recikliranje, brzo je postala viralna i izazvala snažne reakcije širom interneta.

Vagner je svoju dizajnersku priču započeo 2020. godine tokom studija na Univerzitetu Viskonsin–Vajtvoter, gde je sa cimerom pokrenuo brend „Samaritan“. Ideja je bila da se deo prihoda usmeri u humanitarne svrhe, ali su ubrzo shvatili koliko tekstilnog otpada nastaje u industriji.

Zbog toga su promenili pravac i okrenuli se takozvanom apsajklingu – prepravljanju i ponovnoj upotrebi stare odeće iz second-hand prodavnica. Iako je brend stekao popularnost na fakultetu, ugašen je nakon diplomiranja.

Nakon toga, Vagner je nastavio da objavljuje svoje radove na Instagramu, gde je pronašao novu publiku. Prelomni trenutak dogodio se kada je preko Fejsbuk Marketplejsa kupio korišćeno platno i od njega napravio jaknu – video tog procesa ubrzo je postao viralan.

To mu je donelo brojne porudžbine, uključujući i onu od muškarca po imenu Erik, koji je želeo da odeću svoje pokojne majke pretvori u nešto što može svakodnevno da nosi.

Deset sati rada i mnogo emocija


Iako u početku nije bio siguran kako da pristupi tako ličnom projektu, inspiraciju je pronašao u savetima svoje bake, dugogodišnje krojačice. Odlučio je da komade odeće uklopi kao postavu jakne, dok je spoljašnji materijal simbolično izabrao tako da podseća na vodu – u znak sećanja na Erikovu majku koja je volela more.

Proces izrade trajao je oko deset sati, zbog različitih materijala i tekstura, ali je rezultat nadmašio očekivanja.

Kada je video objavljen na TikToku, brzo je postao viralan i prikupio stotine hiljada pregleda. Reakcije su bile izuzetno emotivne.

„Prelepo… kao da će ga majka zagrliti svaki put kada obuče tu jaknu“, glasio je jedan od komentara, dok su mnogi priznali da ih je priča dirnula do suza.

Vagner kaže da ga je uspeh iznenadio, ali i pokazao koliko ljudi žele da sačuvaju uspomene kroz predmete koje mogu da nose.

Umesto običnih narudžbina, počeo je da dobija stotine ličnih priča o gubitku, ljubavi i sećanjima. Upravo to, kako kaže, njegovom radu daje dublji smisao.

Za njega, odeća nije samo stvar stila – već način da emocije i uspomene dobiju novi život.

 