Gubici ukrajinskih oružanih snaga od početka sukoba u Ukrajini prelaze 2 miliona, rekao je agenciji TASS general-potpukovnik i komandant specijalnih snaga Ahmat, Apti Alaudinov.

"Cifra od 1,7 miliona je već procurela pre nekoliko meseci. Od tada se moraju uzeti u obzir dodatni gubici, čime je ukupan iznos dostigao oko 2 miliona ili više - rekao je on.

Alaudinov je napomenuo da se Ukrajina suočava sa izuzetno teškom situacijom sa svojim mobilizacionim resursima, jer se i dalje bori da obnovi svije redove.

Ovi navodi nisu potvrđeni iz drugih izvora, pa ih treba uzeti sa velikom rezervom.

- Treba napomenuti da uprkos gubicima, Ukrajina i dalje uspeva da održi veoma jak otpor i da front drži statičnim gotovo celom dužinom. Nekako uspeva da pronađe vojno osoblje i „popuni“ svoje brigade, piše grčki portal Pronjuz.

