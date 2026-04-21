Težak incident uznemirio je građane Beograda nakon što su nepoznati počinioci oskrnavili crkvu Sabora Srpskih Svetitelja na Karaburmi, prefarbavši freske crvenom bojom.

Prema navodima sa društvenih mreža, vandalski čin dogodio se u popodnevnim časovima u ulici Pere Ćetkovića, gde su oštećene najmanje dve freske unutar pravoslavne svetinje.

Fotografije koje su zabeležili vernici i podelili na internetu jasno pokazuju razmere štete, a prizori su izazvali ogorčenje i zabrinutost među građanima.

— Ovo je sraman čin vandalizma i direktan napad na našu duhovnu baštinu — navedeno je u objavi koja se brzo proširila mrežama.

Građani traže odgovorne

U objavama se apeluje na nadležne organe da hitno reaguju i identifikuju počinioce, uz poziv građanima da prijave svaku informaciju koja bi mogla pomoći u rasvetljavanju incidenta.

Ovaj događaj dodatno je uzburkao javnost, jer se radi o verskom objektu koji ima poseban značaj za lokalnu zajednicu.

Za sada nema zvaničnih informacija o počiniocima, niti o tome da li je policija identifikovala osumnjičene.