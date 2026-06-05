"Nedelju dana nakon što se dron srušio na stambenu zgradu u Galacu, pomorski dron je danas stigao do luke Konstanca. Ovo je direktna posledica ruskog rata protiv Ukrajine. Sve više postaje direktna pretnja zemljama na našoj istočnoj granici", upozorila je Fon der Lajen na platformi Iks.

Ona je poručila da je solidarnost Evropske unije sa svim državama članicama koje su izložene takvim pretnjama "apsolutna" i zahteva "hitan odgovor".

"Evropa masovno ulaže u kapacitete protiv dronova, protivvazdušnu odbranu i sisteme ranog upozoravanja. Mehanizam za jačanje odbrane SAFE će pomoći u izgradnji jače Rumunije", navela je predsednica EK.

Podsetimo, pomorski dron eksplodirao je danas u blizini naftnog terminala u luci Konstanca. Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da u incidentu nije bilo žrtava niti povređenih.





