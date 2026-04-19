Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži „Truth Social“.

„Iran je juče odlučio da otvori vatru u Ormuskom moreuzu, potpuno kršeći naš sporazum o prekidu vatre! Mnogi hici su bili usmereni na francuski brod i teretni brod iz Ujedinjenog Kraljevstva. To nije bilo lepo, zar ne?“

Moji predstavnici putuju u Islamabad, u Pakistanu, gde će sutra uveče biti na pregovorima. Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno jer ga je naša blokada već zatvorila. Oni nam zapravo pomažu, a da toga nisu ni svesni, a oni su ti koji gube zbog zatvorenog prolaza — 500 miliona dolara dnevno! Sjedinjene Države ne gube ništa.

U stvari, mnogi brodovi trenutno plove ka SAD, ka Teksasu, Luizijani i Aljasci, radi snabdevanja, zahvaljujući Iranskoj revolucionarnoj gardi, koja uvek želi da igra „lošog momka“.

Nudimo veoma fer i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer ako to ne urade, Sjedinjene Američke Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više dobrih momaka! Brzo će popustiti, lako će popustiti, a ako ne prihvate dogovor, biće mi čast da uradim ono što se mora učiniti, ono što su drugi predsednici trebali da urade Iranu u poslednjih 47 godina.

„Vreme je da zaustavimo iransku mašineriju za ubijanje“, rekao je.