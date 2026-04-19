Američka vojska je saopštila da je tokom vežbe na Aljasci u četvrtak dva vojnika napao i povredio mrki medved.

List „Anchorage Daily News“ je izvestio da su vojnici iz 11. vazdušno-desantne divizije i da je vežba bila „vežba orijentacije na kopnu“ u blizini baze Elmendorf-Ričardson.

Državni zvaničnici za zaštitu divljih životinja rekli su da je napad medveda izgledao odbrambeno, od strane medveda koji je nedavno izašao iz svog brloga nakon zimskog sna.

ABC njuz je izvestio da su dva vojnika, koji su teško povređeni, lečeni u bolnici u Ankoridžu i da sada pokazuju poboljšanje.

