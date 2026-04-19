Najvažnije:

Iran kaže da ponovo zatvara Ormuski moreuz, okrivljujući SAD za „kršenje poverenja“ tokom tekućeg primirja. Zatvaranje bi moglo ugroziti zamah ka mirovnom sporazumu između dve zemlje.

Vašington i Teheran imaju dug put pred sobom pre nego što postignu sporazum, rekao je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf državnoj televiziji.

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp rekao je da pregovori i dalje napreduju, ali je nagovestio frustraciju Teheranom, rekavši da SAD neće tolerisati „ucenu“ zbog moreuza.

Iranski topovi su pucali na tanker koji je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz nakon što je Teheran objavio njegovo zatvaranje, a drugi brod je pogođen projektilom, prema pomorskim vlastima.

Nju Delhi je saopštio da su dva broda pod indijskom zastavom bila umešana u incidente i pozvao svog iranskog ambasadora.

U eksploziji na jugu Libana poginuo rezervista izraelske vojske, devotoro ranjenih



Jedan rezervista izraelske vojske je poginuo, a devetoro je ranjeno, uključujući jednog teško, nakon eksplozije u u subotu u južnom Libanu, saopštila je izraelska vojska.

Ovaj incident se dogodio usred tekućeg primirja u Libanu, tokom redovnih aktivnosti 7106. bataljona na teritoriji pod kontrolom izraelskih snaga u južnom Libanu, kada je, kako je navela izraelska vojska posle istrage, inženjerijsko vozilo prešlo preko protivtenkovske mine koju su postavili pripadnici Hezbolaha.

Pretnja Americi; "Odgovorićemo punom snagom i zbog najmanje greške"

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf izjavio je da je Teheran spreman da pruži snažnu odmazdu na bilo kakvu dalju eskalaciju i da je tokom tekućih tenzija sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, Iran značajno ojačao svoju vojnu spremnost i strateško pozicioniranje kako bi se suprotstavio potencijalnim pretnjama.

Signalizujući čvrst stav usred krhkih pregovora o prekidu vatre, Galibaf je rekao: "Potpuno smo spremni. Ako naprave i najmanju grešku, odgovorićemo silom."

Tramp objavio snimke Iranaca širom sveta koji ga podržavaju

Predsednik Donald Tramp je na Truth Social-u objavio video snimke na kojima se vide iransko-američki i iranski građani kako skandiraju zahvalnost i podršku akcijama SAD protiv Irana.

U objavi odmah nakon toga, Tramp je objavio još jednu sliku na kojoj je pisalo: "Najbolje tek dolazi."

U Libanu ubijen francuski mirovnjak

Misija UNIFIL saopštila je da se napad dogodio u selu Ghandurije, gde je njihova patrola uklanjala neeksplodirana sredstva sa puta kako bi stigla do izolovane pozicije.

Tokom akcije, patrola je bila izložena, kako se navodi, "namernoj vatri iz lakog naoružanja".

UNIFIL je potvrdio da je napad izvela ne-državna oružana grupa, ali bez navođenja konkretnih imena. Ipak, francuske vlasti, uključujući predsednika Emmanuel Macron, direktno su optužile Hezbolah za ovaj incident.

Napad su osudili i generalni sekretar UN Antonio Guterres, kao i predsednik Libana Joseph Aoun i premijer Nawaf Salam.

Sa druge strane, Hezbolah je oštro odbacio optužbe, pozivajući da se sačeka zvanična istraga koju vodi libanska vojska.

Istraga je u toku, ali bi moglo proći još vremena pre nego što budu poznati konačni rezultati.

Tankeri se povlače iz Ormuskog moreuza posle upozorenja Irana

Oko 20 brodova koji su čekali prolazak kroz Ormuski moreuz počelo je da se okreće ka Omanu nakon upozorenja iranskog Korpusa garde islamske revolucije, objavio je Volstrit džornal.

Prema tim navodima, plovila su promenila kurs pošto je mornarica Korpusa garde islamske revolucije saopštila da će Ormuski moreuz ostati zatvoren dok Amerika ne ukine blokadu, uz upozorenje da će se približavanje tom području smatrati „saradnjom sa neprijateljem“.

Ovakav razvoj događaja dodatno je pojačao napetost u jednom od najvažnijih pomorskih pravaca na svetu, kroz koji prolazi veliki deo globalnog transporta energenata.

Iran odbacuje mogućnost trasfera svog obogaćenog uranijuma u SAD

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzadeh kategorično je isključio mogućnost transfera bilo kakvog obogaćenog nuklearnog materijala iz Islamske Republike u Sjedinjene Američke Države reagujući na kontroverzne izjave predsednika SAD Donalda Trampa o tom pitanju.

"Mogu vam reći da nikakav obogaćeni materijal neće biti isporučeni u SAD. To je nešto što nije moguće i mogu da vas uverim da, iako smo spremni da odgovorimo na svačiju zabrinutost, nećemo prihvatiti stvari koje su nepotrebne" rekao je Hatibzadeh, prenosi iranska državna televizija PressTV.

Ruska državna kompanija: Spremni smo da pomognemo u uklanjanju uranijuma iz Irana

Aleksej Lihačov, šef Rosatoma, ruske državne kompanije za atomsku energiju, izjavio je u subotu da su spremni da pomognu u uklanjanju obogaćenog uranijuma iz Irana, javlja Rojters.

Lihačov je rekao da njegova kompanija pažljivo prati napredak američko-iranskih pregovora.

Donald Tramp je u petak izjavio da su Iranci pristali da predaju obogaćeni uranijum Sjedinjenim Državama i obustave svoj nuklearni program, što je Iran kasnije negirao.

