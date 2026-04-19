Nemci, Slovaci, Mađari beleže pad noćenja, dok tržišta avio-kompanija daju pomešane signale, prenose hrvatski portali, pa posebno ističu turiste iz Češke.

Sa početkom još jedne turističke sezone, Česi su ponovo najavili da sve više napuštaju hrvatski deo Jadrana, destinaciju kojoj su tradicionalno gravitirali decenijama, i sada polako počinju da je zamenjuju nekim drugim destinacijama.

Doduše, kako prenose hrvatski portali, ostaju na Jadranu, ali se sve više orijentišu ka italijanskoj strani, i to je trend u poslednjih nekoliko godina, budući da su im cene u Hrvatskoj postale previsoke i neprimerene u odnosu na kvalitet ponude.

