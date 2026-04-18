Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je danas da je iranska mornarica spremna da nanese "nove gorke poraze svojim neprijateljima".

Hamnei je u saopštenju povodom godišnjice stvaranja Islamske Republike Iran, koja se obeležava po iranskom solarnom kalendaru, koji najčešće pada 18. aprila, i rođendana svog pokojnog oca, bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, u saopštenju na Telegramu, pohvalio iransku vojsku u odbrani te zemlje od napada Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Skaj njuz.

On je naveo je da će vojska nastaviti da "hrabro brani zemlju, vodu i zastavu kojoj pripada".

"Kao što dronovi iranske vojske udaraju poput munje na američke i cionističke kriminalce naša hrabra mornarica je spremna da neprijateljima pruži gorčinu novih poraza", rekao je on, prenosi iranska Press tv.

On je odao počast generacijama komandanata koji su predvodili iransku vojsku tokom proteklih pet decenija, među kojima je pomenuo i načelnika Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahima Musavija i ministra odbrane Aziza Nasirzadeha, koji su poginuli u 40-dnevnom ratu sa SAD i Izraelom.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije da je iranska mornarica uglavnom onesposobljena u američkim napadima.

Modžtaba Hamnei je izabran za vrhovnog vođu Irana nakon što je njegov otac ubijen u američkom napadu na početku rata, 28. februara.

Veruje se da je Modžtaba Hamnei povređen u tom napadu, a on od tada nije viđen niti se obratio u javnosti, dok se njegova saopštenja prosleđuju samo u pisanoj formi, ili se čitaju naglas.