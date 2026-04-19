Vučić je, uoči cerenonije obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH, istakao da ljudi najčešće misle da ćutanjem ili sakrivanjem istine mogu da promijene to što se dogodilo.

"Zato je obaveza svih slobodarskih naroda, svih koji su pretpeli strašne tragedije da se tome suprotstave i da se bore za istinu. Mi ćemo nastaviti to da radimo", rekao je Vučić, prenosi Srna.

Naglasio je da će predstvnici Srbije i Republike Srpske svakog meseca da imaju sastanke kako bi u Donjoj Gradini napravili memorijalni centar, pošto mnogima od njih ne dozvoljavaju da posete Jasenovački cvet u Hrvataskoj, što je, kako je naveo, sramota samo po sebi.

Takođe, Vučić je izrazio zabrinutost zbog antisemitizma, koji se rađa, kako kaže, u dobrom delu Evrope.

"Prosto kao da je neko ponovo pustio duh iz boce. I svi zajedno moramo tome da se suprotstavimo", kazao je Vučić.

Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini obeležava se danas na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša pre 81. godine.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba.

Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obeležavaju vlade Srbije i Republike Srpske.

(Tanjug)